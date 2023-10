Heute Abend im TV: Eine Familie zum Knutschen – Wir werfen in unserem heutigen TV-Tipp einen Blick auf einen wahren Klassiker der 90er Jahre, der Comedy und Familie auf seine ganz eigene Art und Weise verbindet. Mit „Flodder Forever – Eine Familie zum Knutschen“ aus dem Jahr 1995 tauchen wir einmal mehr in das Leben einer der ungewöhnlichsten Familien der Filmgeschichte ein. Denn die Flodders sind wahrlich keine Durchschnittsfamilie.

Vielmehr verkörpern sie das Klischee einer chaotischen, aber liebenswerten Gruppe von Menschen, die trotz ihrer skurrilen Eigenheiten ein Herz aus Gold haben. Der Film bietet eine Reihe von humorvollen Szenen, die von Slapstick-Elementen bis zu verbalen Wortgefechten reichen. Es ist diese Mischung aus Humor und Herz, die den Film bei vielen Zuschauern so beliebt macht. Die Story fokussiert sich auf die Eskapaden der Familie, die ständig in der Lage ist, sowohl sich selbst als auch ihre Nachbarn in ungewöhnliche und oft komische Situationen zu bringen.

Eine Familie zum Knutschen

Ob es nun darum geht, das Nachbarschaftsfest zu ruinieren oder in kompromittierenden Positionen erwischt zu werden, die Flodders schaffen es immer wieder, für Unterhaltung zu sorgen. Der Film wurde von Dick Maas inszeniert, einem Regisseur, der bereits vor „Flodder Forever – Eine Familie zum Knutschen“ für seinen unverwechselbaren Stil bekannt war. Maas bringt die Essenz der Flodder-Familie gekonnt auf die Leinwand und schafft es, den Geist der Originalserie beizubehalten, auf der der Film basiert.

Zu Cast gehören unter anderem Nelly Frijda und Coen van Vrijberghe de Coningh, die in ihren Rollen als Matriarchin Ma Flodder und Sohn Johnny überzeugen. Die Chemie zwischen den Schauspielern ist spürbar und trägt wesentlich zur Unterhaltsamkeit des Films bei. Für alle, die sich für eine Filmperle der 90er Jahre interessieren, die sowohl humorvoll als auch herzlich ist, bietet „Flodder Forever – Eine Familie zum Knutschen“ eine interessante Option.

Wer sich dieses Stück Filmgeschichte nicht entgehen lassen möchte, kann den Film heute am 22. Oktober 2023 um 20:15 Uhr im Free-TV auf Tele 5 anschauen.