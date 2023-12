SONNTAG 23:20 Uhr!!! Heute Abend im TV: Ein Mythos im Fantasy-Abenteuer neu erzählt – Fantasy-Fans und Liebhaber epischer Abenteuer aufgepasst. Heute Abend geht es im Free-TV in eine Welt antiker Mythen und heldenhafter Kämpfe mit der Ausstrahlung des Fantasy-Abenteuers „Kampf der Titanen“.

Dieser Film, eine Neuauflage des Klassikers aus dem Jahr 1981, lässt uns in eine Zeit eintauchen, in der Götter und Menschen eine turbulente Geschichte teilen. In „Kampf der Titanen“ begeben wir uns auf eine spannende Reise mit Perseus, dem sterblichen Sohn des Zeus, gespielt von Sam Worthington. Der Film spielt in der griechischen Mythologie, einer Welt, in der Götter, Titanen und Fabelwesen nicht nur existieren, sondern das Schicksal der Menschen maßgeblich beeinflussen.

Actionreiche Kampfszenen, atemberaubende Landschaften und eine fesselnden Storyline

Der Regisseur Louis Leterrier präsentiert uns ein visuelles Spektakel inklusive beeindruckenden CGI-Kreaturen. Die Handlung folgt Perseus auf seinem mutigen Weg, die Stadt Argos vor der Zerstörung durch die Titanen zu retten. Während seiner Quest begegnet Perseus verschiedenen mythologischen Figuren und Kreaturen, darunter der rätselhafte Draco, gespielt von Mads Mikkelsen, und die göttliche Io, dargestellt von Gemma Arterton.

Der Film ist gespickt mit actionreichen Kampfszenen, atemberaubenden Landschaften und einer fesselnden Storyline. Für alle, die sich für epische Geschichten und die Welt der Mythologie begeistern, dürfte „Kampf der Titanen“ reichlich TV-Unterhaltung bringen. Der Film bietet eine perfekte Mischung aus Action, Abenteuer und Fantasy. Das Fantasy-Abenteuer „Kampf der Titanen“ wird heute Abend am 10. Dezember 2023 um 23:20 Uhr im Free-TV auf Sat. 1 ausgestrahlt.