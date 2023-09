TV-Tipp: Ein Meilenstein des Horror-Genres – Schon seit Jahrzehnten hält der 1980 veröffentlichte Film „The Fog – Nebel des Grauens“ das Publikum in Atem. Regie führte kein Geringerer als John Carpenter, der unter Liebhabern des Horror-Genres Kultstaus besitzt. Geschrieben von Carpenter selbst und Debra Hill, präsentiert der Film eine Mischung aus übernatürlichen Elementen und psychologischem Horror, verpackt in einer atmosphärisch dichten Inszenierung.

Die Handlung spielt in der kalifornischen Küstenstadt Antonio Bay. Die Bewohner bereiten gerade die Feierlichkeiten zum 100. Jahrestag der Stadtgründung vor, als ein mysteriöser Nebel die Stadt überzieht. Dieser Nebel ist jedoch kein gewöhnlicher Nebel. Er bringt übernatürliche Ereignisse und rachsüchtige Geister von Seeleuten mit sich, die vor 100 Jahren getötet wurden. Was als eine friedliche Feier beginnen sollte, verwandelt sich schnell in ein Kampf ums Überleben.

Legendärer Horror-Streifen

Vor allem kann sich auch die Besetzung von „The Fog – Nebel des Grauens“ sehen lassen. Adrienne Barbeau, Jamie Lee Curtis und Janet Leigh sind nur einige der talentierten Schauspieler, die „The Fog – Nebel des Grauens“ zu dem gemacht haben, was er heute ist. Neben der beeindruckenden Besetzung punktet der Film durch seine technischen Aspekte. Die Kameraarbeit, der Schnitt und natürlich der legendäre Soundtrack von John Carpenter selbst sind integraler Bestandteil der Atmosphäre, die den Film so einprägsam macht.

Die Kombination von geschickter Inszenierung und talentierter Besetzung bietet zahlreiche denkwürdige Szenen. Ob es die unheimliche Ankunft des Nebels ist oder die intensiven Momente, in denen die Protagonisten dem Grauen ins Auge sehen müssen – der Film bietet zahlreiche Highlights, die den Zuschauer in ihren Bann ziehen. Für alle, die „The Fog – Nebel des Grauens“ erleben möchten, gibt es gute Nachrichten: Der Film wird heute Abend um 20:15 Uhr im Free-TV auf Tele 5 ausgestrahlt.