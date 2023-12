Heute Abend im TV: Ein Klassiker unter den Politthrillern – In einer Welt, in der täglich zahlreiche Filme auf verschiedenen Plattformen verfügbar sind, schafft es der Thriller „Ausnahmezustand“ aus dem Jahr 1998, sich immer wieder ins Gedächtnis der Zuschauer zu rufen. Regie führte Edward Zwick, bekannt für seine Fähigkeit, tiefgründige Themen mit spannenden Handlungssträngen zu verbinden.

Der Film spielt in New York und thematisiert das brisante und stets aktuelle Thema des Terrorismus und der damit verbundenen politischen und ethischen Dilemmata. Im Zentrum von „Ausnahmezustand“ steht die Stadt New York, die nach einem verheerenden terroristischen Anschlag unter das Kriegsrecht gestellt wird. Die Hauptfiguren, gespielt von Denzel Washington als FBI-Agent Anthony Hubbard und Bruce Willis als General William Devereaux, verkörpern die Spannung zwischen ziviler Ordnung und militärischer Macht.

Film-Klassiker der 90er

Annette Bening spielt die Rolle der CIA-Analystin Elise Kraft, die in die undurchsichtige Welt der Geheimdienste und verdeckten Operationen entführt. Die Geschichte von „Ausnahmezustand“ ist geprägt von intensiven Szenen, die den Zuschauer in eine Welt der Unsicherheit und des Misstrauens ziehen. Sie beleuchtet die Auswirkungen von Angst und Paranoia auf die Gesellschaft und die Frage, wie weit man gehen darf, um Sicherheit zu gewährleisten.

Der Film greift dabei auch das Thema der ethnischen Profilierung auf und lässt den Zuschauer über die moralischen und ethischen Grenzen der Terrorismusbekämpfung nachdenken. Für Film-Fans, die sich diesen Klassiker nicht entgehen lassen wollen, gibt es gute Nachrichten: „Ausnahmezustand“ wird heute Abend am 29. Dezember 2023 um 23:55 Uhr im Free-TV auf RTL ZWEI ausgestrahlt. Eine gute Gelegenheit, diesen eindrucksvollen Film in das eigene Wohnzimmer zu holen und einen spannungsgeladenen Filmabend zu verleben.