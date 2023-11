Heute Abend im TV: Düsteres Meisterwerk um einen Serienmörder – Es gibt Filme, die lassen einen nicht so schnell los. „Sieben“ ist solch ein Film, der mit seiner düsteren Atmosphäre und der intensiven Erzählweise das Publikum in seinen Bann zieht. Regisseur David Fincher entführt die Zuschauer in eine Welt, in der Regen und Dunkelheit die Bühne für ein grausames Katz-und-Maus-Spiel zwischen einem ungleichen Ermittlerduo und einem rätselhaften Serienmörder bieten.

Brad Pitt und Morgan Freeman übernehmen die Rollen der beiden Detectives, die in einen Strudel aus Verbrechen und moralischen Fragen gezogen werden. Mit einer meisterhaften Kombination aus Bild und Ton schafft Fincher eine beklemmende Stimmung, die den Betrachter schier an den Bildschirm fesselt.

Kevin Spacey als legendärer Bösewicht

Die Darstellungen von Pitt und Freeman sind dabei ebenso nuanciert wie eindringlich, während Kevin Spacey in seiner Rolle als Antagonist eine Performance liefert, die viele als eine seiner beeindruckendsten ansehen. Für Fans von Thrillern und solche, die es werden wollen, bietet „Sieben“ ein intensives wie fesselndes Filmerlebnis, das noch lange in Erinnerung bleibt.

Wer sich dieses cineastische Highlight nicht entgehen lassen möchte, sollte heute Abend am 15. November 2023 um 23:00 Uhr Kabel Eins einschalten und sich auf eine Reise durch die sieben Todsünden einlassen.