Heute Abend im TV: Dritter Teil der legendären Horrorparodie – Horrorfilme haben in der Kinogeschichte schon immer eine besondere Faszination ausgeübt. Doch was passiert, wenn man diese gruseligen Elemente mit reichlich Humor würzt? Genau das erfahren wir in der „Scary Movie“-Reihe, einer Parodie, die sich liebevoll und humorvoll mit den Klischees des Horrorgenres auseinandersetzt. Heute Abend könnt ihr mit „Scary Movie 3“ den dritten Teil der gefeierten Reihe sehen.

Regisseur David Zucker, bekannt für sein Talent, Komödien zu inszenieren, führt uns durch eine Welt voller Absurditäten und Lacher. Die Handlung von „Scary Movie 3“ ist eine wilde Mischung aus verschiedenen bekannten Horror- und Science-Fiction-Filmen. Die Protagonistin Cindy Campbell, gespielt von Anna Faris, findet sich in einer Reihe von bizarren und komischen Situationen wieder, die Anspielungen auf Filme von „The Ring“ bis „Signs“ sind.

Stark besetzt mit unter anderem Leslie Nielsen und Charlie Sheen

Trotz der offensichtlichen Albernheit und Übertreibung in der Darstellung gelingt es „Scary Movie 3“, die Essenz der parodierten Werke einzufangen und gleichzeitig das Publikum zum Lachen zu bringen. „Scary Movie 3“ glänzt nicht nur durch seine kreative Herangehensweise an das Genre, sondern auch durch einen beeindruckenden Cast. Neben Anna Faris sehen wir Comedy-Größen wie Leslie Nielsen und Charlie Sheen, die mit ihrem unverkennbaren Humor der Filmreihe eine neue Dimension verleihen.

Die Schauspieler schaffen es, mit ihrem komödiantischen Timing und ihrer Fähigkeit zur Selbstironie die Zuschauer immer wieder zu überraschen. Die Mischung aus Slapstick, Wortwitz und Anspielungen auf die Popkultur macht „Scary Movie 3“ zu einem unterhaltsamen TV-Erlebnis, das sowohl Fans von Horrorfilmen als auch Liebhaber von Komödien ansprechen dürfte. Der Film nimmt sich selbst nicht zu ernst und lädt dazu ein, über die manchmal absurden Aspekte des Horrorgenres zu lachen.

Wer einen entspannten Fernsehabend mit einer gehörigen Portion Humor genießen möchte, sollte „Scary Movie 3“ daher nicht verpassen. Der Film wird heute Abend am 27. November 2023 um 20:40 Uhr auf ProSieben Maxx ausgestrahlt.