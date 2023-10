Heute Abend im TV: Der Horror-Kult zu Halloween – Man muss schon zugeben: Wenn es um Geschichten geht, die einem das Fürchten lehren, führt an Stephen King kein Weg vorbei. Heute Abend haben Fernsehzuschauer die Chance, ein Meisterwerk des Horrors erneut zu erleben, ohne die Couch zu verlassen. Wir sprechen von der 1990er TV-Adaption von „Stephen Kings Es“. Eines der Markenzeichen von Stephen King ist seine Fähigkeit, Alltägliches in etwas absolut Gruseliges zu verwandeln.

In „Stephen Kings Es“ wird die Kleinstadt Derry zum Schauplatz eines beängstigenden Phänomens. Alle 27 Jahre verschwinden Kinder spurlos, und eine Gruppe von Kindern beschließt, der Sache auf den Grund zu gehen. Sie entdecken bald, dass die Quelle des Übels ein Wesen ist, das die Form ihrer schlimmsten Ängste annehmen kann. Am häufigsten zeigt es sich jedoch als Pennywise, der tanzende Clown. In der 1990er Adaption sind Tim Curry als der unvergessliche Pennywise und eine Reihe von damals noch unbekannten jungen Schauspielern zu sehen.

Auch nach über drei Jahrzehnten ein wahres Horror-Highlight

Diese Version, obwohl mittlerweile über drei Jahrzehnte alt, hat nichts von ihrer Wirkung eingebüßt. Natürlich gab es 2017 eine Neuauflage, aber die Originalfassung hat nach wie vor eine riesige Fangemeinde. Die Ausstrahlung im Free-TV ist also eine fantastische Gelegenheit für alle, die den Film noch nicht gesehen haben oder eine nostalgische Reise in die Vergangenheit antreten möchten.

Obwohl die Special Effects der 1990er Version sicherlich nicht mit modernen Standards mithalten können, bietet „Stephen Kings Es“ mehr als nur Schockeffekte. Der Film taucht tief in die Psychologie der Charaktere ein und untersucht Themen wie Freundschaft, Erwachsenwerden und natürlich die Auseinandersetzung mit den eigenen Ängsten. Eine weitere bemerkenswerte Eigenschaft ist die Struktur der Erzählung.

Der Film springt zwischen den jungen und den erwachsenen Versionen der Charaktere hin und her, wodurch ein faszinierender Vergleich der Lebensphasen entsteht. Dieses erzählerische Element trägt dazu bei, dass der Film auch Jahrzehnte nach seiner Erstausstrahlung noch eine breite Anziehungskraft besitzt. Für alle, die sich einen Abend voller Nervenkitzel wünschen: „Stephen Kings Es“ läuft heute Abend am 30. Oktober 2023 um 20:15 Uhr im Free-TV auf ProSieben MAXX.