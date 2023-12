Heute Abend im TV: Der ikonischste Antikriegsfilm aller Zeiten – Es gibt einen Streifen, der die Welt der Antikriegsfilme zum Beben brachte. Der Film wurde vor allem zur Veröffentlichung ziemlich kontrovers diskutiert. Da ahnte noch niemand, was für ein Hype um den Film starten würde bis hin zum heutigen Kultstatus. Die Rede ist natürlich von „Full Metal Jacket“, dieser unvergleichliche Antikriegsfilm von Legende Stanley Kubrick der heute Abend im Free-TV zu sehen ist.

Dieser völlig unpatriotische Film, der von harter Rekrutenausbildung und verstörenden Kriegsgeschehnissen in Vietnam erzählt, ist drastisch-sarkastisch in die Fresse. Stanley Kubrick zeigt ungeschönt wie man Rekruten die Menschlichkeit austreibt, bis sie zu Killermaschinen werden. Mal abgesehen vom ernsten Inhalt und der beeindruckenden Bildsprache, hagelt es hier ohne Ende geile Zitate, die in die Geschichte eingegangen sind.

Einer der einflussreichsten Filme des 20. Jahrhunderts

Wenn Gunnery Sergeant Hartman seinen Auftritt vor seinen Rekruten des Marine Corps hat, gibt es meist kein Halten mehr. Da fliegen die Sprüche, da fliegen die Beleidigungen, da fliegen die Lachfalten ins Gesicht. Wer den Streifen nicht kennt, eine kurze Zusammenfassung von ‚Full Metal Jacket’:

Joker (Matthew Modine), Animal Mother (Adam Baldwin), Gomer (Vincent D'Onofrio), Eightball (Dorian Harewood), Cowboy (Arliss Howard) und die anderen - sie landen in der Hölle der Grundausbildung, wo sie ihr Bulldoggen-Drill-Sergeant (Lee Ermey) in Grund und Boden brüllt - denn für ihn sind sie nichts weiter als Gewürm. Nach der Grundausbildung geht es in albtraumhaften Gefechten um Hue City wo der Streifen dann beeindruckend, verstörend und mahnend abgerundet wird.

„Full Metal Jacket gilt bis heute als einer der einflussreichsten Filme des 20. Jahrhunderts. Dieses Antiekriegsdrama hat zahlreiche spätere Werke beeinflusst und wird oft in Diskussionen über die besten Kriegsfilme aller Zeiten erwähnt. Für Fans von Antikriegsfilmen und Liebhaber von Kubricks Werken, bietet „Full Metal Jacket“ ein intensives und denkwürdiges Filmerlebnis. Dieser Kultfilm wird heute Abend am 13. Dezember 2023 um 22:55 Uhr auf Kabel Eins ausgestrahlt.