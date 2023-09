TV-Tipp: Denkwürdiges Drama mit Will Smith – „Sieben Leben“ ist ein Film, der sich mit schwerwiegenden Themen wie Schuld, Wiedergutmachung und menschlicher Verbindung auseinandersetzt. Der Film wurde 2008 veröffentlicht und Will Smith hat hier die Hauptrolle des Ben Thomas übernommen. Einen Mann, mit einer geheimnisvollen Mission. Smith, der sich bereits einen Namen durch verschiedene Genres gemacht hat, liefert in „Sieben Leben“ eine seiner komplexesten Darstellungen.

Die Filmemacher haben eine narrative Struktur geschaffen, die die Zuschauer stetig im Dunkeln hält und sich nur langsam entfaltet, um die wahren Absichten des Protagonisten zu offenbaren. Die Handlung kreist um sieben Menschen, die auf verschiedene Weisen gebrochen sind und alle ein besonderes Geschenk von Ben erhalten, das ihr Leben verändert. Das Drehbuch von Grant Nieporte enthält mehrere Wendepunkte, die den Film spannend halten.

Starker Cast und tiefgreifende Story

Die Regie von Gabriele Muccino, der bereits mit Will Smith in „Das Streben nach Glück“ zusammengearbeitet hat, ist ebenso bemerkenswert. Der Regisseur versteht es, die komplexen emotionalen Schichten der Charaktere und der erzählten Geschichte in Szene zu setzen. Neben Will Smith sind auch Rosario Dawson und Woody Harrelson in wichtigen Rollen zu sehen. Dawson spielt Emily Posa, eine Frau mit einem herzzerreißenden Schicksal, die eine zentrale Rolle in Bens Plan spielt.

Ihre Chemie mit Smith ist überzeugend und fügt dem Film eine zusätzliche emotionale Tiefe hinzu. Woody Harrelson verkörpert Ezra Turner, einen blinden Pianisten, der ebenfalls von Ben ausgewählt wird. Harrelson zeigt die Fähigkeit, seinen Charakter sowohl sympathisch als auch authentisch darzustellen, was zur Gesamtqualität des Films beiträgt. Der Soundtrack des Films, komponiert von Angelo Milli, ist passend und verleiht dem Film eine zusätzliche emotionale Ebene.

Denkwürdiges Drama

Hinzu kommen die visuellen Elemente, die von Kameramann Philippe Le Sourd einfühlsam umgesetzt wurden. Die filmische Ästhetik unterstützt die erzählerische Struktur und trägt zur atmosphärischen Dichte des Films bei. Neben der Haupthandlung enthält der Film auch zahlreiche Nebenplots und symbolische Elemente, die den Zuschauer zum Nachdenken anregen. Dabei wird viel Wert auf Details gelegt, sowohl in Bezug auf die Charakterentwicklung als auch auf die Storyelemente.

Für diejenigen, die Interesse an „Sieben Leben“ gefunden haben oder den Film erneut erleben möchten: Er wird heute Abend um 22:05 Uhr im Free-TV auf Sixx ausgestrahlt.