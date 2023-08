TV-Tipp: Das große Avengers-Spektakel – Zum Ausklang des Wochenendes gibt es heute Abend im Free-TV bestes Blockbuster-Kino mit großartiger Superhelden-Action zu sehen: Mit einem der besten Streifen der ikonischen Filmreihe, „Avengers: Age of Ultron“. Joss Whedon machte sich hierbei als „Avengers“-Wiederholungstäter auf dem Regiestuhl wirklich gut und ließ ein wortwörtliches Action-Feuerwerk über Fans explodieren.

Nonstop tobt hier ein Superhelden-Spektakel auf dem gesamten Globus, was den Streifen durch die vielen unterschiedlichen Szenerien überaus abwechslungsreich macht. Dennoch sind es wieder die Charaktere, die auch diesem Nachfolger die Krone aufsetzen. Denn bei all der Action vergisst Whedon nicht, Hintergründe und Persönliches der Helden einfließen zu lassen. Vermischt mit dem typischen Marvel-Humor, macht dies „Age of Ultron“ zu einer Actiongranate, die nicht seelenlos oder stumpfsinnig daherkommt.

Herz, Humor und hammermäßige Action

Darum geht es: Nachdem Loki in „Marvel's The Avengers“ gewütet und die Erde bedroht hatte, haben sich die Avengers zu einer Einsatztruppe zusammengeschlossen, um den Frieden zu bewahren. Dem von Technik und Innovation besessenen Tony Stark kommt dabei die ultimative Idee zum Schutz der Erde: Ultron, eine künstliche Intelligenz! Doch der ganze Spaß geht vollkommen in die Hose, als sich Ultron in einem Stark-Anzug selbstständig macht.

Noch schlimmer: Ultron kommt seinerseits die fixe Idee, dass nur Frieden herrschen kann, wenn zuerst alle Avengers ausgelöscht sind – und im Anschluss daran alle menschlichen Geschöpfe. Na herzlichen Glückwunsch, dieses Schlamassel müssen die Superhelden nun natürlich ausbaden und das wird kein Spaziergang, denn Ultron ist mächtig!

Lasst euch also „Avengers: Age of Ultron“ nicht entgehen, denn dieser Streifen füllt euren Fernsehabend mit viel Herz, Humor und hammermäßiger Action. Zu sehen ist dieser Popcorn-Blockbuster ab 20:15 Uhr auf Pro Sieben.