Heute Abend im TV: Clint Eastwoods Italowestern-Klassiker – Western-Fans dürfen sich freuen, denn heute gibt es einen wahren Klassiker des Italowesterns im Free-TV zu sehen. Die Rede ist von „Für eine Handvoll Dollar“, jener Film, der in den 60er Jahren das Genre des Italowesterns prägte. In „Für eine Handvoll Dollar“ begegnet das Publikum einem namenlosen Fremden, gespielt von Hollywood-Legende Clint Eastwood, der in eine Stadt kommt, die von zwei verfeindeten Banden beherrscht wird.

Mit einer Mischung aus Kalkül und Geschicklichkeit spielt der Protagonist die Gegner gegeneinander aus. Die Inszenierung von Sergio Leone, die musikalische Untermalung von Ennio Morricone und die markante Darstellung Eastwoods schufen ein Meisterwerk, das nicht nur stilbildend wirkte, sondern auch die Karriere des Hauptdarstellers maßgeblich prägte. Die Bildsprache, die musikalische Untermalung und die Erzählweise dieses Films waren revolutionär für ihre Zeit und haben ihre Spuren im Westerngenre hinterlassen.

Toller Kontrast zu den klassischen Hollywood-Western

Die eindrucksvollen Landschaftsaufnahmen und der charakteristische Soundtrack sind auch heute noch unverwechselbare Merkmale dieses Filmklassikers. Der Einfluss von „Für eine Handvoll Dollar“ auf das Genre und die Popkultur ist unbestritten. Der Film etablierte nicht nur die Karriere von Clint Eastwood als Westernikone, sondern inspirierte auch zahlreiche Nachfolger und Variationen des Westernmotivs. Das charakteristische Bild des einsamen Helden, der in einer Welt voller Gewalt und Korruption seinen eigenen moralischen Kompass verfolgt, hat seine Wurzeln oft in diesem Film.

Der Italowestern, der mit diesem Film seinen Anfang nahm, steht für eine spezielle Art der filmischen Erzählung: weniger glanzvoll und romantisiert als seine amerikanischen Pendants, dafür aber rauer und realistischer. „Für eine Handvoll Dollar“ bietet damit auch einen interessanten Kontrast zu den klassischen Hollywood-Western und hat sich als bedeutender Teil des Filmkanons etabliert.

Heute Abend am 17. November 2023 um 22:45 Uhr haben Filmfans die Gelegenheit, „Für eine Handvoll Dollar“ auf BR Fernsehen zu erleben. Ein Muss für Liebhaber des Genres und jene, die es werden möchten, und eine tolle Gelegenheit, in die Anfänge des Italowesterns einzutauchen.