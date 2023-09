Heute Abend im TV: Actiongeladener Thriller mit Zoe Saldana – Wer sich einen spannenden Filmabend machen will, bekommt heute Abend die Gelegenheit dazu. Denn Regisseur Olivier Megaton entführt in ein episches Abenteuer, das von einer gnadenlosen Rache getrieben ist. Die Rede ist von „Colombiana“, dessen Handlung sich in den schattigen Gassen von Bogotá entfaltet, der pulsierenden Hauptstadt Kolumbiens.

Hier erlebt man die fesselnde Geschichte der jungen Cataleya Restrepo, gespielt von Zoe Saldana. Nachdem ihre Eltern brutal ermordet werden, sinnt Cataleya auf Rache an den Verantwortlichen. Mit beeindruckender Präzision und tödlicher Hingabe entwickelt sich Cataleya zu einer gefürchteten Profikillerin. Ihr Markenzeichen: eine besondere Orchideenzeichnung, die sie an den Tatorten hinterlässt.

Die Jagd nach Gerechtigkeit und Rache

Die Jagd nach Gerechtigkeit führt sie von den dunklen Straßen Bogotás bis in die Hochhäuser von Chicago. Regisseur Olivier Megaton inszeniert dieses Action-Spektakel mit einem beeindruckenden Gespür für Tempo und Dynamik. Die atemberaubenden Verfolgungsjagden und packenden Kämpfe ziehen unweigerlich in den Bann der Geschichte. Dabei verbindet der Film gekonnt eine mitreißende Handlung mit visuellen Effekten, die für einen wahrlich intensiven Filmgenuss sorgen.

Die herausragende Leistung von Zoe Saldana in der Hauptrolle in „Colombiana“ ist ebenso hoch hervorzuheben. Neben der beeindruckenden Hauptdarstellerin überzeugt auch die übrige Besetzung mit hochkarätigen Schauspielern wie Michael Vartan und Cliff Curtis. „Colombiana“ ist ein Adrenalinkick für alle Fans von packenden Actionfilmen. Verpasst deshalb nicht die Gelegenheit, in die Welt von „Colombiana“ einzutauchen und zwar heute Abend um 22:25 Uhr auf Vox.