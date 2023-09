Heute Abend im TV: Action und Nervenkitzel auf dem K2 – Wenn der Drang nach einem Abenteuer in schwindelerregenden Höhen schwer zu ignorieren ist, dann könnte „Vertical Limit – In größter Gefahr“ die Sehnsucht stillen. In diesem Film sind die Stakes hoch, und die Berge noch höher. Die Story ist einfach genug: Eine Gruppe von Bergsteigern, angeführt von einem erfahrenen Kletterer, begibt sich auf eine gefährliche Expedition zum K2, dem zweithöchsten Berg der Erde.

Doch wie es in solchen dramatischen Erzählungen oft der Fall ist, geht etwas schief. Ein Unfall führt dazu, dass die Gruppe isoliert und dem Tode nahe ist. Da ist Peter Garrett, der sich auf die gefährliche Rettungsmission seines Lebens begibt, um seine Schwester Annie aus der lebensbedrohlichen Situation zu retten. Es sind die klassischen Elemente einer Bergsteigergeschichte: unerbittliche Naturgewalten, das Rennen gegen die Zeit und natürlich die menschlichen Emotionen, die in Extremsituationen an die Oberfläche kommen.

Adrenalin, beeindruckende Landschaftsaufnahmen und reichlich Action

Die Darsteller, darunter Chris O'Donnell und Robin Tunney, bringen eine spürbare Intensität in ihre Rollen, die durch die atemberaubende Kameraführung und die dramatische Musik noch verstärkt wird. „Vertical Limit – In größter Gefahr“ bietet aber mehr als nur eine spannende Handlung und tolle Darsteller. Die Kameraführung spielt eine wichtige Rolle, um die Schönheit, aber auch die Gefahr der schroffen Bergwelt einzufangen.

Die Regie von Martin Campbell sorgt dafür, dass der Film nicht nur eine Abfolge von spannenden Momenten ist, sondern auch Tiefe in den Charakteren und der Story bietet. Die Dramaturgie des Films ist so gestaltet, dass der Spannungsbogen stetig ansteigt, was den Zuschauer bis zur letzten Minute fesselt. Wer also eine Geschichte voller Adrenalin, gepaart mit visuell beeindruckenden Landschaftsaufnahmen und einer Prise menschlichen Dramas erleben möchte, sollte sich diesen Film nicht entgehen lassen.

Für alle, die jetzt neugierig geworden sind: „Vertical Limit – In größter Gefahr“ wird heute Abend um 20:15 Uhr im Free-TV auf ZDFneo ausgestrahlt.