Heute Abend im TV: Abenteuer-Hit mit Michael J. Fox – Es ist der fulminante Abschluss der unvergessenen Zeitreisen der „Zurück in die Zukunft“- Trilogie rund um Marty McFly und Dr. Emmett „Doc“ Brown, den Fans heute Abend im Free-TV genießen können. Denn auch „Zurück in die Zukunft III“ genießt wie seine beiden Sci-Fi-Komödien-Vorgänger Kultstatus bei den Fans.

Eine Filmreihe mit dem einzigartigen Michael J. Fox, der mit den legendären Zeitreise-Abenteuern damals endgültig seinen Durchbruch in Hollywood schaffte. Im Finale der Trilogie sind Marty McFly und Doc Emmet Brown abermals unterwegs durch die Zeit. Diesmal führt ihre unfassbare Reise in den Wilden Westen des Jahres 1885.

Mit dem DeLorean DMC-12 in den Wilden Westen

Genauer gesagt in das verschlafene Gangsternest Hill Valley. Dort entdeckt Marty den Grabstein von Doc Emmet und stellt entsetzt fest, dass 1885 das Todesjahr des Professors ist. Wenn sein Freund am Leben bleiben soll, muss er ihn rechtzeitig zurück in die Zukunft katapultieren. Allerdings machen akuter Kraftstoffmangel, feindliche Indianer und der raubeinige Wilde Westen die Rettung von Doc zu einer wahren Mission Impossible.

Wie auch in den ersten beiden „Zurück in die Zukunft“-Filmen hat es Regisseur Robert Zemeckis abermals geschafft, ein mitreißendes und amüsantes Abenteuer zu inszenieren. Eine Sci-Fi-Komödie, die sich absolut auf Augenhöhe mit den beiden epischen Vorgängern befindet. Mit reichlich Spannung, satter Action und fetzigen Spezialeffekten bildet „Zurück in die Zukunft III“ einen tollen Abschluss der Trilogie.

Marty McFly und „Doc“ Brown gibt es heute Abend ab 20:15 Uhr beim Sender Vox zu sehen. Die perfekte 113-minütige Unterhaltung für einen nostalgischen Heimkinoabend.