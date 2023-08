Heute Abend im TV (9.8.): Clint Eastwoods wildes Space-AbenteuerHeute Abend geht es hoch hinaus, nämlich ins All mit vier älteren Herren. Das in der überaus unterhaltsamen SciFi-Abenteuer-Komödie aus dem Jahre 2000. Die Rede ist von „Space Cowboys“ von Hollywood-Legende Clint Eastwood, der in dem herrlich wilden Space-Abenteuer nicht nur die Regie und Produktion führte, sondern auch als Hauptdarsteller vor der Kamera stand. Dies zusammen mit weiteren Stars, nämlich Donald Sutherland, Tommy Lee Jones und James Garner.

Dieses illustre Altherren-Quartett sorgt heute Abend unter Garantie für reichlich Unterhaltung im Free-TV. Denn „Space Cowboys“ ist einer dieser herrlich unbekümmerten Film-Klassiker. In diesem sollen im Jahre 1958 eigentlich die vier besten Piloten der Air Force das Weltall zu erobern. Alles steht bereit, damit das „Team Daedalus“ Geschichte schreiben kann. In letzter Sekunde grätscht jedoch die NASA dazwischen und schickt anstatt der vier Herren einen Schimpansen ins All.

Altherrenrunde im Weltall

Was für eine Niederlage für das „Team Daedalus“. Doch ihr Traum vom Flug ins All soll doch noch in Erfüllung gehen: Ganze vierzig Jahre später. Denn ein alter Satellit droht auf die Erde zu stürzen. Diese Katastrophe gilt es zu verhindern. Drum eilt die NASA zur Hilfe. Allerdings gibt es nur noch einen Menschen auf der Welt, der die alte Technik beherrscht. Und das ist Ex-Daedalus-Astronaut und Systementwickler Frank Corvin.

Corvin erklärt sich bereit zu helfen, allerdings nur, wenn ihn seine alte Truppe von 1958 begleitet. So kommt es zum Comeback des Teams Daedalus – und dieses Mal gibt es nichts, was es aufhalten kann. Clint Eastwoods „Space Cowboys“ ist prädestiniert für einen herrlich unterhaltsamen Filmabend mit diesen so amüsanten Astro-Senioren. Wer mit ihnen ins All fliegen will, sollte heute Abend um 20:15 Uhr unbedingt auf den Sender Kabel Eins schalten!