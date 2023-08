Heute Abend im TV: 70er Teeniekomödie mit Kultstatus – Gerade bei der älteren Generation kochen Erinnerungen hoch, wenn sie an Benny, Johnny und Momo auf der Jagd nach den ersten sexuellen Erlebnissen denken. Die Rede ist von der israelischen Teeniekomödie „Eis am Stiel“, wo nicht viel Inhalt drinsteckt, dafür aber jede Menge Spaß und Unterhaltung zu cooler 50er Rock-'n'-Roll Musik.

Die Pubertätskomödie gehört zu den Filmen, die viele von uns in der Jugend gesehen haben und die bis heute zu den Must-see-Teeniestreifen zählen. Nicht umsonst gilt „Eis am Stiel“ für die 70er Jahre als das, was „American Pie“ für die 90er bedeutete. Die drei Chaoten sind einfach kult und heute Abend im TV zu sehen. Als Bonus gibt es die Teile zwei und drei direkt im Anschluss.

Ein Abend mit „Eis am Stiel“ bis tief in die Nacht

Mit passendem Rock'n'Roll-Oldie-Soundtrack aus den 50ern untermalt, zeigt nämlich RTL ZWEI die ersten drei Filme der Kult-Reihe „Eis am Stiel“. Ein Fest für alle Fans, die sich den Samstag auf der Couch um die Ohren schlagen wollen. Los geht es um 20:15 Uhr auf RTL ZWEI mit dem legendären ersten Film „Eis am Stiel“. Um 22:05 Uhr folgt dann der zweite Teil der Teeniekomödie „Eis am Stiel II – Feste Freundin“ gefolgt von Teil drei „Eis am Stiel III – Liebeleien“ um 23:50 Uhr.

Freut euch also auf einen ganzen Abend bis in die Nachstunden hinein auf eine Zeitreise zurück in die 60er Jahre mit dem schüchternen Benny, Draufgänger Momo und dem dicken Johnny, die so einige Probleme mit den Mädels haben.