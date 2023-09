Heute Abend im Free-TV: Politik-Thriller, der Filmgeschichte schrieb – „Thirteen Days“ ist ein Film, der einen der kritischsten Momente im Kalten Krieg behandelt – die Kubakrise von 1962. Diese Periode stellte eine äußerst angespannte Phase im Verhältnis zwischen den USA und der Sowjetunion dar. Der Film widmet sich insbesondere dem inneren Kreis der amerikanischen Politik, angeführt von Präsident John F. Kennedy.

Der Zuschauer bekommt Einblicke in die komplizierten Verhandlungen und Entscheidungsprozesse, die damals innerhalb von 13 Tagen stattfanden und die Menschheit an den Rand eines nuklearen Krieges brachten. Das Ensemble, das die Charaktere in „Thirteen Days“ verkörpert, besteht aus renommierten Schauspielern. Kevin Costner nimmt die Rolle des Kenny O'Donnell ein, einem engen Berater Kennedys.

Realistische und intensive Darstellung

Bruce Greenwood und Steven Culp schlüpfen in die Rollen von John F. Kennedy und seinem Bruder Robert Kennedy. Ihre Darstellungen verleihen dem Film eine zusätzliche Tiefe und tragen zur Glaubwürdigkeit der Geschichte bei. Die Chemie zwischen den Schauspielern spiegelt die tatsächlichen Spannungen und die Dringlichkeit der Situation wider, in der sich die Figuren befinden. „Thirteen Days“ zeichnet sich durch eine Reihe von Aspekten aus, die ihn sehenswert machen.

Zum einen die intensive Darstellung des politischen Drucks, der auf den Charakteren lastet. Die realistischen Dialoge und die authentischen Kulissen tragen zur Atmosphäre des Films bei. Die Regiearbeit von Roger Donaldson schafft es, die Zuschauer in die damalige Zeit zu versetzen, ohne die Aktualität des Themas zu verlieren. In vielen Sequenzen wird der Kontrast zwischen den politischen Entscheidungsträgern und der Bevölkerung hervorgehoben.

Historische Genauigkeit

Während sich der innerste Kreis der US-Regierung in intensiven Verhandlungen befindet, zeigt der Film auch die Reaktionen der Bevölkerung und der Medien, die von der Krise betroffen sind. Das Besondere an „Thirteen Days“ ist auch, dass er trotz seiner historischen Genauigkeit leicht zugänglich ist. Der Film schafft es, das komplexe Thema der internationalen Beziehungen und der diplomatischen Verhandlungen auf eine verständliche Art und Weise auf den Bildschirm zu verfrachten.

Für alle, die diesen legendären Politik-Thriller noch nicht gesehen haben oder ihn erneut erleben möchten: „Thirteen Days“ wird heute Abend um 22:25 Uhr im Free-TV auf 3sat ausgestrahlt.