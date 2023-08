Heute Abend im Free-TV: Legendärer Geisterfilm-Klassiker – Die Filmwelt hat uns in den letzten Dekaden so einige Geisterstreifen präsentiert, die uns das Gruseln lehrten. Unter ihnen zählt ein Klassiker aus dem Jahre 1982 zu den besten Geisterfilmen aller Zeiten und zu den Must-sees unter Horrorfans. Die Rede ist von der Original-Verfilmung „Poltergeist“ mit all seinen unheimlichen Geschehnissen im und um den Film herum, die bis heute in den Bann ziehen.

Diesen Horror-Klassiker von Regisseur Tobe Hooper gibt es heute Abend im TV zu sehen. Was viele in Bezug auf „Poltergeist“ gar nicht wissen, ist, dass Tobe Hooper gar nicht mehr bei der Postproduktion des Films anwesend war, sondern diese kein Geringerer als Steven Spielberg übernommen hatte, der übrigens auch mit am Drehbuch beteiligt war.

Herzlich willkommen beim Kampf der Freelings gegen wütende Poltergeister

In „Poltergeist“ beginnt alles mit einem neuen Haus für die Familie Freeling. Während Diane, Steve und ihre drei Kinder noch freudig dabei sind, ihr neues Eigenheim zu beziehen, ahnen sie noch nicht, welches Unheil dort auf sie wartet. Denn gebaut wurde das Haus auf einem alten Friedhof. Das gefällt den Geistern natürlich so gar nicht und die machen sich auch schnell bemerkbar.

Als ihre kleine Tochter Carol Anne plötzlich mit dem rauschenden Fernseher spricht und sich im Haus Gegenstände selbstständig machen, ist allen klar, dass dies nichts Gutes verheißt. Dann verschwindet plötzlich Carol Anne und die Freelings suchen Hilfe bei einer Parapsychologin. Herzlich willkommen beim Kampf der Freelings gegen wütende Poltergeister.

Dieser Horror-Klassiker hat ein ganzes Genre in den 80ern mitgeprägt und begeistert bis in die heutige Zeit. Es ist einfach klasse, wie die genial aufspielende, kleine Heather O’Rourke als Carol Anne Freeling mit dem Fernseher spricht, Gegenstände sich selbstständig machen – und all die anderen Gruseleien. Einfach makabres, höchst effektvolles Horrorkino, das ihr heute Abend ab 22:00 Uhr bei Tele 5 sehen könnt.