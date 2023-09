Heute Abend im Free-TV: Kultige Helikopter-Action der 80er – Die guten alten Action-Klassiker, die uns in den 80er Jahren als Serie oder Film beglückt haben, sind heute noch so beliebt wie damals. Viele werden sich sicherlich noch an die Helikopter-Action „Airwolf“ erinnern. Doch in diesem Bereich wilden Flugspektakels gab es auch noch ein weiteres Highlight.

Nämlich „Das fliegende Auge“, ein ebenso spannend wie rasant inszenierter Helikopter-Film, auf den später die gleichnamige Fernsehserie folgte. Der Kultstreifen von Regisseur John Badham mit Roy Scheider in der Hauptrolle sorgte 1983 in den deutschen Kinos für reichlich Begeisterung. Heute Abend könnt ihr den Actioner „Das fliegende Auge“ auch im Free-TV sehen.

Eine mörderische Jagd über den Dächern von Los Angeles

Es geht um Frank Murphy mit seinem Hubschrauber „Blue Thunder“, der durch die Lüfte rund um Los Angeles kreist, um von dort aus für Recht und Ordnung zu sorgen. Die Maschine ist mit allermodernster Überwachungstechnik und sechs 20mm Bordkanonen ausgerüstet. Als Murphy durch einen brutalen Mord die geheime Staatsverschwörung „Thor“ gegen politisch unliebsame Bürger entdeckt, merkt er, dass er mit seinem „Blue Thunder“ nicht nur als Datensammler, sondern vor allem als Vollstrecker von Todesurteilen eingesetzt wird.

Sein Gewissen alarmiert ihn, woraufhin er in einen Privatkrieg gegen „Thor“ gezwungen wird. Und so beginnt über den Wolkenkratzerschluchten von Los Angeles eine mörderische Jagd. Wer auf lockere und kurzweilige Action steht und zudem ein Fan des 80er-Kinos ist, sollte heute Abend unbedingt um 21:50 Uhr auf den Sender ZDFneo schalten, wo der kultige Actionthriller„Das fliegende Auge“ gezeigt wird.