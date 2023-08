Heute Abend im Free-TV: Ein unvergessenes monumentales U-Boot-Epos – Es ist einer der ganz großen Blockbuster des deutschen Kinos: Wolfgang Petersens Meisterwerk „Das Boot“ aus dem Jahre 1981. Ein Weltkriegs-Epos, das ihr heute Abend im Director’s Cut im Free-TV noch mal oder erstmals erleben könnt. Einer dieser Film-Klassiker mit einer ganz besonderen Stimmung und einem legendären Cast.

„Das Boot“ ist ein echtes Schwergewicht unter den Kriegsfilmen, die Produktion verschlang seinerzeit stolze 32 Millionen DM. Für damalige Verhältnisse eine deftige Summe. Aber so einen Granaten-Cast stellt man eben auch nicht mit einem Mini-Budget zusammen. Und was war das für ein grandioser Männerhaufen mit deutschen Stars wie Jürgen Prochnow, Klaus Wennemann, Herbert Grönemeyer, Martin Semmelrogge, Uwe Ochsenknecht, Jan Fedder, Claude-Oliver Rudolph, Ralf Richter, Heinz Hoenig, Sky du Mont und so vielen mehr.

An Bord der U-96

„Das Boot“ bleibt unvergessen und ist auch heute immer wieder gerne gesehen. Wer eine cineastische Lücke hat und „Das Boot“ nicht kennt, nachfolgend ein paar Zeilen zur Story: Der Kriegsberichterstatter Werner geht 1941 an Bord von U-96, das den Auftrag hat, englische Transportschiffe zu versenken. Das unangefochtene Kommando an Bord hat der raubeinige Kaleun. Werner soll der Heimatfront von den Heldentaten des Kapitänleutnants und seiner Crew berichten.

Doch der Alltag an Bord des engen und düsteren U-Boots sieht anders aus, als erwartet. Schnell erkennt Werner, dass der Jäger zum Gejagten geworden ist, und der Atlantik entpuppt sich bald als nasskalte Hölle für die Besatzung. Ein Albtraum aus Klaustrophobie und Todesangst beginnt.

Ja, dieser Film ist eine echte Wucht. Wobei auch die 1985 erschienene mehrteilige Fernsehfassung des Films noch mal an der Fankurbel gedreht hat. Heute Abend könnt ihr auf dem Sender NDR ab 21:45 Uhr wieder die alte Begeisterung für dieses monumentale U-Boot-Epos aufflammen lassen.