Heute Abend im Free-TV: Beliebter Blockbuster mit Matt Damon – Freunde von Science Fiction werden sich noch ganz sicher an den überaus starken Genrebeitrag „Elysium“ erinnern, der 2013 die Kinos eroberte. Dieser Titel bietet hervorragenden Science-Fiction-Stoff mit einem toll aufspielenden Matt Damon. Es ist ein Action-Drama, das die Knalleffekte gut dosiert, etwas Gesellschaftskritik hinzufügt und sich am Ende als stimmungsvolles, futuristisches Gesamtwerk entpuppt.

Perfekt, um sich mit „Elysium“ heute zum Start ins Wochenende einen spannenden Filmabend zu machen. In diesem futuristischen Elendsszenario teilt sich Gesellschaft im Jahr 2154 in zwei Klassen auf – Reich und Arm. Die Superreichen leben auf der Raumstation im wunderschönen, begrünten Elysium in Saus und Braus.

Großartiges Sci-Fi-Kino

Alle anderen Menschen, die am Existenzminimum knabbern, siechen derweil auf der heruntergekommenen und übervölkerten Erde vor sich hin. Armut, miese medizinische Versorgung und Kriminalität machen den Blauen Planeten zur Hölle. Max (Matt Damon), der nach einem Arbeitsunfall dringend die medizinischen Möglichkeiten auf Elysium benötigt, um sein Leben zu retten, will unbedingt nach Elysium.

Über Umwege wird er von Untergrundkämpfern auserkoren, nicht nur dorthin zu fliegen, sondern auch gegen Ministerin Delacourt (Jodie Foster) und ihre Truppen anzutreten, um sich selbst, aber auch Millionen Menschen auf der Erde zu retten.



Freut euch mit „Elysium“ auf bestes Sci-Fi-Kino mit umwerfenden CGI-Effekten, packender Action und einer topp inszenierten Story, die euch heute Abend ab 20:15 Uhr im Free-TV auf RTL ZWEI vor den Bildschirm bannen wird.