Heute Abend im TV: Arnies fulminantes Action-Feuerwerk – Zum Start in die neue Woche gibt es am Abend im Free-TV gleich einen echten Action-Klassiker zu sehen. Die Rede ist vom Actionkrimi „Red Heat“ aus dem Jahre 1988. Ein Kultstreifen der 80er, in dem Arnold Schwarzenegger an der Seite von James Belushi ein legendäres und überaus unterhaltsames Action-Duo gebildet hat.

Denn Regisseur Walter Hill hat hier Ost und West im Kalten Krieg aufeinanderprallen lassen. Genauer gesagt bilden Arnold Schwarzenegger und Jim Belushi ein ungleiches Cop-Team, das zusammenarbeiten muss. „Red Heat“ ist einer dieser unvergessenen Film-Klassiker mit satter Action aber auch flotten Sprüchen, typisch 80er eben. Alles beginnt für den Moskauer Drogenfahnder Ivan Danko damit, als er mit dem sowjetischen Drogenbaron Rostavili in die USA reist.

80er Jahre Buddy-Cop-Action

Dort will ihm der knurrige Danko das Handwerk legen. In Chicago wird jedoch bei dem Versuch, Rostavili zu stellen, ein amerikanischer Polizist getötet. Der schmierige Art Ridzik, Partner des toten Cops, wird dem Drogenfahnder zur Seite gestellt. Als Großstadt-Schlitzohr löst er Konflikte bevorzugt mit seiner großen Klappe anstatt mit brachialer Gewalt - ganz im Gegensatz zum wortkargen Kraftprotz Danko, dem zur Erfüllung seines Auftrags jedes Mittel recht ist.

Mit „Red Heat“ bekommt ihr heute Abend spannende, ereignisreiche und überaus spaßige 80er Jahre Buddy-Cop-Action mit Arnold Schwarzenegger und James Belushi zu sehen. Genrefans, die sich das nicht entgehen lassen wollen, sollten daher um 22:35 Uhr auf den Sender Kabel 1 schalten!