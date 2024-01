Heute Abend im TV: Spektakulärer Action-Blockbuster im Free-TV – Heute Abend darf man sich im Free-TV auf satte Action und reichlich Spektakel freuen. Die Rede ist vom packenden Action-Thriller „White House Down“ von Regisseur Roland Emmerich. Dieser Streifen ist eine wahre Fundgrube für alle Fans von intensiver Spannung und dramatischen Wendungen.

Die Story von „White House Down“ dreht sich um den Polizeibeamten John Cale, gespielt von Channing Tatum, der sich während einer Besichtigung des Weißen Hauses mit seiner Tochter plötzlich inmitten einer kritischen Lage wiederfindet. Die Situation eskaliert schnell, als Extremisten das Weiße Haus bedrohen. John Cale muss nun nicht nur um das Leben seiner Tochter, sondern auch um das des US-Präsidenten, dargestellt von Jamie Foxx, kämpfen.

Roland Emmerich mit spektakulärem Blockbuster

Währenddessen stehen außerhalb des Weißen Hauses politische Entscheidungsträger vor weitreichenden Herausforderungen. Roland Emmerich, bekannt für seine spektakulären Blockbuster wie „Independence Day“ oder „The Day After Tomorrow“, beweist auch in diesem Film sein Talent für dramatische Inszenierungen und fesselnde Kameraführung.

Neben Channing Tatum und Jamie Foxx sind auch Maggie Gyllenhaal und Jason Clarke in diesem hochkarätigen Actioner zu sehen, was den Cast besonders bemerkenswert macht. Wer einen Abend voller Spannung, Action und Nervenkitzel sucht, sollte sich „White House Down“ nicht entgehen lassen. Der Film wird heute Abend am 15. Januar 2024 um 22:15 Uhr auf ZDF im Free-TV ausgestrahlt.