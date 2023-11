TV-Tipp: Actionreiches Revival eines Serien-Klassikers – Wenn der Name „Miami Vice“ fällt, werden Erinnerungen wach: die 80er, coole Sprüche und noch coolere Outfits. Doch was Michael Mann mit der Neuauflage seines eigenen Serienhits aus den Achtzigern geschaffen hat, ist keine bloße Nostalgiewelle. Der Film aus dem Jahr 2006 taucht tief ein in die Unterwelt Miamis und entfaltet eine komplexe Welt, in der die Grenzen zwischen Gesetzeshütern und Gesetzesbrechern verschwimmen.

„Miami Vice“ ist nicht einfach nur ein Serienreboot für die große Leinwand. Michael Mann, der wie eingangs erähnt schon bei der Originalserie als ausführender Produzent wirkte, hat das Konzept für den Film komplett überarbeitet. Die Handlung folgt den beiden Drogenfahndern Sonny Crockett und Ricardo Tubbs, gespielt von Colin Farrell und Jamie Foxx, die undercover in einem Drogenkartell ermitteln.

Colin Farrell und Jamie Foxx als kongeniales Duo

Der Film präsentiert sich in einem ganz anderen Licht als die Serie – düsterer, rauer und mit einer für Michael Mann typischen, stilistischen Bildsprache. Die Produktion von „Miami Vice“ war so intensiv wie seine Handlung. Die Dreharbeiten fanden an Originalschauplätzen in Miami, der Dominikanischen Republik und Uruguay statt, um die Authentizität des Milieus einzufangen. Die Besetzung war ebenso hochkarätig wie international und brachte Schauspieler aus aller Welt zusammen.

Die Chemie zwischen Farrell und Foxx trägt maßgeblich zur Glaubwürdigkeit der Charaktere bei und zeigt, dass Mann ein Händchen für die richtige Besetzung hat. Für Fans der originalen Serie und Liebhaber von Action-Thrillern bietet „Miami Vice“ einen Abend voller Spannung. Der Film wird heute Abend am 13. November 2023 um 20:15 Uhr auf Kabel Eins ausgestrahlt.