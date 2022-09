Hellraiser: Trailer zum Reboot des Horror-Klassikers – Mit dem kultigen Pinhead hat Horrorautor Clive Barker eine echte Tötungsmaschine erschaffen. Eine finstere Ausgeburt der Hölle, die in neun Verfilmungen Angst und Schrecken verbreitete. Eine wahre Kultfigur des Horrorfilms, die vor allem auch in einem unvergleichlich alptraumhaften Reich aus Gewalt, Folter und Zerstörung wütete.

Kein Wunder also, dass „Hellraiser – Das Tor zur Hölle“ zu den absoluten Genreklassikern zählt. Unter vielen Fans war die Freude groß als bekannt wurde, dass es ein „Hellraiser“-Reboot geben wird. Jetzt gibt es auch den ersten Trailer dazu. Waren die ersten drei Teile des Horror-Franchise echte Kracher, schwächelten die Nachfolger allesamt.

Schauspielerin Jamie Clayton schlüpft in die Rolle des Pinhead

Nun soll mit dem Reboot von Regisseur David Bruckner (The House at Night, The Ritual) also der kultige Pinhead wieder auferweckt und in die Moderne geholt werden. Erstmal im Franchise wird die Horror-Figur dabei von einer Frau gespielt. Genauer gesagt übernimmt Schauspielerin Jamie Clayton die Rolle des geschlechtsneutralen Zenobiten.

Wir sind jedenfalls überaus gespannt, was hierbei am Ende rauskommen wird – und hoffen letzten Endes auf ein gebührendes Reboot, in dem Pinhead wie damals seine große Bühne bekommt. Wie, ihr kennt „Hellraiser“ nicht? Okay, ein paar Worte zur Pinhead-Welt: Alles beginnt mit einem mysteriösen Puzzle-Würfel, der in Hellraiser dem jungen Frank das Tor zur Hölle öffnet. Dämonische Cenobiten foltern ihn hier in bestialischer Weise.

Geburt eines Horrorkults

Er kehrt als zerfetzte Knochenkreatur in unsere Welt zurück und braucht Blut, um wieder Mensch zu werden. Sein Bruder Larry wird das erste Opfer. Julia, seine Geliebte, lockt neue Opfer in sein Haus, um sie dort zu schlachten. Als Larrys Tochter Kirsty in den Besitz des Würfels gelangt, kommen ihnen die Cenobiten unter Führung von Pinhead auf die Spur. Was in der Hölle begann, endet auf Erden. Damit war der Grundstein für alle weiteren Filme gelegt und der Horrorkult war geboren.

