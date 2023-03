Hellboy: The Crooked Man – Das ist der neue Hellboy-Darsteller – Der Teufelskerl hat nicht nur unzählige Fans durch seine Comics um sich scharen können. Vor allem die drei Kinofilme „Hellboy“, „Hellboy – Die goldene Armee“ und zuletzt 2019 „Hellboy – Call of Darkness“ zogen Millionen Fans in die Kinos. Nun dürfen sich alle auf einen vierten Film namens „Hellboy: The Crooked Man“ rund um den sympathischen Hellboy freuen.

Allerdings wird es wieder nichts mit der damals eigentlich geplanten Trilogie von Guillermo del Toro werden. So wird auch der vierte Film wie zuvor „Hellboy – Call of Darkness“ ein Reboot werden. Seit der offiziellen Bekanntgabe, dass man an einem neuen „Hellboy“ arbeitet, brodelte auch die Gerüchteküche, wer denn nun in die Rolle des roten Höllenjungen schlüpfen würde.

Neuer Hellboy-Darsteller nach Ron Perlman und David Harbour

Denn nach Ron Perlman in den ersten beiden Filmen und „Stranger Things“-Star David Harbour im letzten, wird die Rolle des „Hellboy“ jemand anderes übernehmen. Und das wird in „Hellboy: The Crooked Man“ Jack Kesy sein. Wer? Ja, Jack Kesy war es bis dato nicht vergönnt, in wirklich großen Rollen auf sich aufmerksam zu machen. Aber nach Nebenrollen in „Deadpool 2“ als Black Tom oder in „Baywatch“, kann er nun beweisen, dass er auch eine große Hauptrolle einnehmen kann.

Jack Kesy has been cast as Hellboy in the 'HELLBOY: THE CROOKED MAN' reboot.



(Source: Deadline)

Jedenfalls zeigt sich Co-President der Produktionsfirma Millenium Media, Jonathan Younger, der für „Hellboy: The Crooked Man“ mitverantwortlich ist, überzeugt von Jack Kesy als neuem Hellboy. Jonathan Younger wörtlich: „Jack Kesy ist ein dynamischer Schauspieler, der die Fähigkeit hat, sich in seine Rollen zu verwandeln. Sein Talent und seine Statur sind perfekt für diesen jüngeren Hellboy. Ich war sehr beeindruckt von ihm, als wir gemeinsam an 'The Outpost' gearbeitet haben.“

Regie übernimmt der Macher von „Crank“

Wie sich Kesy dann als Hellboy machen wird, werden wir wohl erst in einem ersten Trailer zum neuen „Hellboy“ sehen können. Die Regie für „Hellboy: The Crooked Man“ hat indes Brian Taylor übernommen, bestens bekannt für sein abgedrehtes Action-Spektakel „Crank“. Noch ist leider nicht bekannt, wann „Hellboy: The Crooked Man“ in die Kinos kommen wird. Aber da halten wir euch natürlich wie immer auf dem Laufenden.

Quelle: kinocheck.de