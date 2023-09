He-Man and the Masters of the Universe

He-Man and the Masters of the Universe: Netflix-Serie kommt ins Free-TV – Netflix hat in den letzten Jahren definitiv die Magie der 80er Kult-Zeichentrickserie „He-Man and the Masters of the Universe“ für sich entdeckt. So veröffentlichte der Streaming-Dienst neben dem Serien-Comeback „Masters Of The Universe: Revelation“ auch eine CGI-Serie rund um die Abenteuer auf Eternia.

Fans, die vor allem kein Problem damit haben, dass nichts mehr so ist wie in der Kult-Serie der 80er und zudem kein Netflix-Abo besitzen, dürfen sich nun auf die Veröffentlichung im Free-TV freuen. Denn RTL hat sich exklusiv die Ausstrahlungsrechte der Netflix-CGI-Serie „He-Man And The Masters Of The Universe“ gesichert. Ab Herbst 2023 soll die Serie dann im Fernsehen bei Super RTL an den Start gehen.

Darum geht es in der CGI-Serie

In „He-Man And The Masters Of The Universe“ zeigen sich die Helden und Antihelden von damals nicht nur stark verjüngt, sondern erhalten durch die Animationstechnik einen komplett anderen Stil. Obendrein ist auch der Humorgrad immens angestiegen. Allesamt Dinge, die Fans des 80er Originals nicht freudestrahlend zurückließen. Für Kids, die jedoch komplett neu ins He-Man-Universum einsteigen, schaut das natürlich komplett anders aus.

Und darum geht es: Auf Eternia, dem ersten Planeten der Schöpfung, erhebt sich ein dämonischer Bösewicht: Skeletor. Mit seinen dunklen Armeen ist er besessen von der vollständigen Eroberung der Königreiche von Eternia und der sagenumwobenen Festung Castle Grayskull. Diese soll, einer alten Legende nach, die größte Macht des Universums bergen.

Der Start auf Super RTL

Es liegt an He-Man und seiner tapferen Truppe von Nachwuchshelden, Skeletor aufzuhalten und den Frieden auf dem Planeten wiederherzustellen. Denn am Ende kann es nur einen Master of the Universe geben. Netflix’ CGI-Serie „He-Man And The Masters Of The Universe“ umfasst insgesamt drei Staffeln und feierte ihre Premiere beim Streaming-Dienst im Jahr 2021.

Nun geht es also auch im Free-TV wieder nach Eternia – mit der Neuauflage des berühmten Klassikers. „He-Man And The Masters Of The Universe“ läuft ab Montag, den 18. September 2023 immer werktags um 15:20 Uhr auf Super RTL.

Quelle: tvspielfilm.de