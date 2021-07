„Hawaii Five-O: Die komplette Serie“ – Serien-Tipp – Nach zehn Staffeln mit insgesamt 240 Episoden ist eine der beliebtesten Crime-Serien zu Ende gegangen. Ganze zehn Jahre entführte „Hawaii Five-O“ seine Zuschauer ins sonnige und bunte Hawaii. Eigentlich ein traumhafter Ort, doch auch dort ging es regelmäßig ab mit reichlich Action und jeder Menge böser Typen.

Für recht und Ordnung sorgte in der Crime-Serie das „Hawaii-Five-O“-Ermittlerteam mit den beiden Fanlieblingen Lt. Commander Steven McGarrett (Alex O’Loughlin) und Detective Sergeant Daniel „Danno“ Williams (Scott Caan). Diese sympathische Truppe hat sich im prächtigen Ambiente der Trauminsel eine riesige Fanbase angelacht – und das zu recht. Ihre Fälle waren durchweg spannend, boten Action und auch ordentlich Witz.

Gesamtbox mit allen zehn Staffeln

Das wurde noch mal deutlich in der zehnten und finalen Staffel mit ihren 22 Episoden, die nun endlich für das Heimkino auf DVD und Blu-ray erhältlich ist. Doch zum großen Finale gibt es die komplette Serie jetzt auch in einer tollen Gesamtbox mit allen zehn Staffeln und obendrein reichlich Bonusmaterial. Dies sowohl als DVD-, aber auch als Blu-ray-Box.

Das bedeutet die volle Ladung „Hawaii Five-O“-Unterhaltung mit allen 240 Episoden der Erfolgsserie. Wie erwähnt enthalten die Boxen auch noch eine Bonus-Disc mit über 20 Stunden Zusatzmaterial, das wir euch am Ende des Artikels auflisten. Ein Muss für jeden Fan, der sich das Gesamtpaket aus Hawaii nach Hause holen will.

Großes Finale geht noch mal in die Vollen

Es warten schließlich reichlich Spannung und Kurzweil, die in der zehnten Staffel im großen Finale münden. Dabei geht es heiß her, von Bombendrohungen über Entführungen, von Attentaten und sogar bis hin zu Piraten werden die sympathischen Ermittler noch mal an ihre Grenzen gebracht. Denn die letzten Fälle sind die brisantesten, die die Inselkette je erlebt hat.

Das Team um Steve McGarrett und seinen kongenialen Partner „Danno“ bekommt es zum Schluss der Serie mit völlig neuen Gegenspielern zu tun – und auch wieder mit den Yakuza. Beim alles entscheidenden Showdown geht es dann mit der Mafia um nichts Geringeres als die Seele Hawaiis.

Ein jeder Fan weiß, dass diese Serie durchzogen ist mit reichlich Emotionen, Spannung und Action. Dies mit einer gut eingespielten Darstellertruppe, die den Fans in den letzten zehn Jahren so viel Hawaii-Ermittlerfreude gebracht haben. Wir ziehen den Hut vor „Hawaii Five-O“ und können euch die finale zehnte Staffel, aber auch die Gesamtedition zur Serie, nur wärmstens ans Herz legen.

Das Bonusmaterial der DVD- sowie Blu-ray–Box „Hawaii Five-O: Die komplette Serie“

Deleted und Extended Scenes

Gag Reels

Alternative Enden

Musikvideos

Hinter-den-Kulissen-Featurettes

Launch Promos

Audiokommentar zu ausgewählten Episoden

Looking Back: The Cast Celebrates 10 Seasons (mit dt. Untertiteln)

„All for One“ Musikvideo

„Ohana“ Musikvideo

Celebrating 50 Years of Hawaii Five-0

Hawaii Five-O: Die komplette Serie (Paramount Pictures/CBS) – VÖ: 15. Jul. 21