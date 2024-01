Hausmeister Krause: Kultige Comedy-Serie nach 10 Jahren wieder im TV – Ein wohlbekannter Hit aus dem Hause der Comedy-Serien feiert bald sein großes TV-Comeback: „Hausmeister Krause“. Nach einer sehr langen Pause von mehr als einem Jahrzehnt ohne TV-Ausstrahlungen kehrt die Kultserie zurück auf den Bildschirm. Die Serie mit Tom Gerhardt, Janine Kunze, Axel Stein und Irene Schwarz, die zwischen 1999 und 2010 lief, war einst ein fester Bestandteil des Sat.1-Fun-Freitags.

Ihre Beliebtheit spiegelte sich auch in der Auszeichnung mit dem Deutschen Comedypreis im Jahr 2002 wider. „Hausmeister Krause“, dass an den Humor von Tom Gerhardts Film „Voll normaaal“ anknüpft, dreht sich um die Erlebnisse der Familie Krause. Im Zentrum steht Dieter Krause, gespielt von Tom Gerhardt, der in einer Kölner Mietwohnung lebt.

Zwischen Familie und Dackelclub

Er führt ein bescheidenes Leben als Hausmeister und Schriftführer im Dackelclub KTC 1881 e.V., in dem seine Familie, bestehend aus seiner Frau Lisbeth, den Kindern Carmen und Tommie, sowie sein geliebter Dackel Bodo, eine zentrale Rolle spielt. Die Charaktere sind dabei unverkennbar: Lisbeth, die von einem besseren Leben träumt, die verführerische und pfiffige Carmen, und der etwas tollpatschige Tommie, der mit seinen markanten Sprüchen für Lacher sorgt.

„Hausmeister Krause“ wird sein TV-Comeback auf einem definitiv überraschenden Sender feiern, nämlich Sport1. Ab dem 9. Februar 2024 wird „Hausmeister Krause“ dort zu sehen sein, und das jeden Freitag ab 22.00 Uhr mit je sechs Folgen am Stück. Man kann gespannt sein, ob und wie der Sender Sport1, der nun wirklich nicht dafür bekannt ist Comedy-Serien auszustrahlen, eventuell sein Senderportfolio im Jahr 2024 erweitert.

Was ein mögliches Reboot der kultigen Comedy-Serien betrifft, gib es bisher nur Spekulationen. Tom Gerhardt selbst hat angedeutet, dass Gespräche mit einem Sender stattgefunden haben, aber ob daraus tatsächlich etwas wird, bleibt abzuwarten.

