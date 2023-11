„Hartz und Herzlich“: Elvis verrät, wie viel Geld er für die Doku erhält – Der in den Benzbaracken beheimatete Familienvater Elvis ist mit seiner Frau Katrin und ihren Kindern ein fester Bestandteil der RTLZWEI-Dokuserie „Hartz und Herzlich“. Dort kommt er beim Publikum offenbar so gut an, dass er nun auch in einer eigenen Webserie auftritt. In „Einfach Elvis“ gewährt der Sozialhilfeempfänger einen Blick hinter die Kulissen und beantwortet auch immer mal wieder die Fragen seiner Zuschauer.

Folge 32 kam gar als großes „Q&A“-Special daher, in welchem der gebürtige Kroate nicht nur verriet, wie man seinen Nachnamen korrekt ausspricht, sondern auch von seiner Drogenvergangenheit erzählte und erklärte, wie die Dokusoap entsteht.

Dabei geht Elvis auch auf das weit verbreitete Vorurteil ein, dass die Folgen gescripted, also gestellt seien. Auf die Frage, ob „Hartz und herzlich“ echt sei, antwortet er: „Wir sind ja eine Reality-Sendung.“

„Da gibt‘s keinen Plan irgendwie ,Morgen um die Uhrzeit kommt ein Kameramann‘. Nein, die Kameraleute kommen dann, wenn sie kommen und erwischen uns dann in flagranti. Da ist nichts gestellt oder nach Plan oder nach Drehbuch.“

Dabei kann man sogar im Schlaf überrascht werden: „Wenn sie morgens um 7 Uhr kommen und mich direkt im Bett erwischen, wie ich da noch schnarch, dann sind sie da […] Die kommen so, wie sie kommen. Es gibt keinen Plan dafür und das ist ja das, was das alles ausmacht bei uns. Es ist nichts gestellt.“

In einer anderen Folge äußert sich Elvis auch zu den Vorwürfen, dass seine Tochter Vanessa nur wegen des Geldes mitspielen würde, und wird dabei sehr deutlich: „Was für Geld?“

„Genau das sind wieder so Dinger, dass die Leute denken, wir verdienen hier Millionen. Wir verdienen gar nichts! Wir machen das einfach freiwillig, weil wir es gerne machen.“

