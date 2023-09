Kult-Romantik-Komödie kehrt in 4K zurück ins Kino

Harry und Sally: Kult-Romantik-Komödie kehrt in 4K zurück ins Kino – Ein Klassiker im Genre der Romantik-Komödien kommt zurück in die Kinos. „Harry und Sally“ wird erstmals in 4K restauriert und für einen Tag erneut auf der großen Leinwand präsentiert. Hierbei handelt es sich um einen der bekanntesten Filme des Regisseurs Rob Reiner, der für seinen humorvollen Umgang mit dem komplexen Thema zwischenmenschlicher Beziehungen bekannt ist.

Die Geschichte von „Harry und Sally“ verfolgt das aufregende Liebesleben von Harry (Billy Crystal) und Sally (Meg Ryan). Ursprünglich treffen die beiden als College-Absolventen während einer langen Autofahrt nach New York aufeinander und stellen die provokante Frage, ob Männer und Frauen wirklich nur Freunde sein können, ohne dass Sexualität ins Spiel kommt. Ihre Wege trennen sich nach der Reise, aber das Schicksal führt sie Jahre später wieder zusammen.

Legendäre Performance von Meg Ryan und Billy Crystal

Trotz gescheiterter Beziehungen und dem Lauf der Zeit beschließen sie, ihre Freundschaft neu zu beleben. Aber können sie die Freundschaft wirklich ohne romantische Gefühle bewahren? Die beiden Hauptdarsteller, Meg Ryan und Billy Crystal, schaffen es hervorragend, die komplizierten Gefühle und Verwicklungen ihrer Charaktere darzustellen. Unterstützt werden sie dabei von tollen Nebendarstellern wie Carrie Fisher und Bruno Kirby.

Das Drehbuch stammt von der preisgekrönten Autorin Nora Ephron, die auch für andere romantische Meisterwerke wie „Schlaflos in Seattle“ verantwortlich ist. Diese spezielle Vorführung von „Harry und Sally“ ist Teil der monatlichen Kino-Event-Reihe „Best of Cinema“, die jeweils am ersten Dienstag des Monats Kultfilme und zeitlose Meisterwerke zurück auf die Leinwand bringt.

Wer Lust auf das große Comeback einer der besten Romantik-Komödien unser zeit hat, sollte sich den 3. Oktober 2023 dick im Kalender notieren. Denn dann kehrt der Klassiker „Harry und Sally“ erstmals in 4K restauriert für einen Tag zurück auf die große Leinwand. Wer mehr über „Best of Cinema“, erfahren möchte, kann sich HIER auf der offiziellen Webseite informieren.