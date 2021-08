Harry Potter und der Stein der Weisen – Jubiläums-Edition – Der erste Teil eines der größten und erfolgreichsten Fantasy-Franchises aller Zeiten feiert in diesem Jahr sein 20-jähriges Jubiläum. „Harry Potter und der Stein der Weisen“ aus dem Jahre 2001, setzte den Siegeszug rund um den Zauberschüler aus Hogwarts im Kino fort, der zuvor durch die Weltbestseller von Autorin J. K. Rowling in Gang gebracht wurde.

Um dies zu feiern, legen Warner Bros. den ersten Teil für das Heimkino auf Ultra-HD-Blu-ray, Blu-ray und DVD noch mal neu auf. Hierbei steht die Jubiläums-Edition zu „Harry Potter und der Stein der Weisen“ jedoch besonders im Fokus. Neben der Kinofassung sowie dem Extended Cut des Films ist zudem eine Bonus-Disc erhalten. Auf dieser befindet sich „Harry Potter und der Stein der Weisen“ im sogenannten „Magical Movie Modus“.

In diesem Modus in englischer Sprache aber mit deutschen Untertiteln wird ein neues, interaktives Filmerlebnis geboten, mit dem Fans tief in die Welt des ersten Teils blicken können. So ermöglicht das Feature, während des Films Quizfragen zu beantworten und lässt eine bezaubernde Sammlung von Filmgeheimnissen, Zaubersprüchen, magischen Kreaturen, Artefakten sowie allerlei Kuriositäten entdecken.

Toll ist diesbezüglich auch der Regiekommentar von Regisseur Chris Columbus, der etliche spannende Einblicke gewährt und zudem die eine oder andere amüsante Anekdote zu erzählen hat. Auch die vielen gelöschten Szenen sind sehr interessant, ebenso wie die Möglichkeit, während ausgewählter Szenen Grafiken und Audiobeiträge abzurufen.

Somit richtet sich der Magical Movie Modus vornehmlich an alle kleinen und großen Potter-Fans, aber natürlich auch an all jene, die tiefer in die Welt des ersten Films schauen wollen. Wir können die Jubiläums-Edition jedenfalls nur wärmstens empfehlen, da man hier „Harry Potter und der Stein der Weisen“ auf eine sehr interessante Art im Magical Movie Modus erleben kann.

Davon abgesehen ist die Geschichte des ersten Teils immer wieder sehenswert. Erfährt Harry Potter doch an seinem elften Geburtstag, dass er ein Zauberer ist und an die Zaubererschule Hogwarts berufen wird. Dorthin, wo das unglaubliche Abenteuer beginnt, das Harry und seine Freunde Hermine Granger und Ron Weasley in insgesamt acht Filmen an ihre Grenzen bringen wird.

Harry Potter und der Stein der Weisen – Jubiläums-Edition mit Magical Movie Modus

Warner Bros. Entertainment – VÖ: 26. Aug. 21