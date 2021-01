Harry Potter Serie wohl in Planung

Zauberer-Universum wächst laut Berichten: Harry Potter Serie wohl in Planung – Das Potterversum wächst und wächst. Wer hätte sich träumen lassen, dass aus einer Kinderbuchreihe erst ein solcher Bestseller-Erfolg werden würde, gefolgt von einer so zugstarken Marke, die heute nur knapp hinter Epen wie Star Wars genannt werden muss. Nun machen Berichte die Runde, wonach bei Warner eine „Harry Potter“-Serie in Planung sein könnte.

Das Format soll für Warners Streaming-Dienst HBO Max produziert werden, wie das Magazin „Variety“ berichtet. Es ist noch unbekannt, auf welchen Teil des Potter-Universums sich eine solche neue Serie bezieht oder wo sie darin angesiedelt sein könnte. Auch nannte man weder Informationen über die Verantwortlichen im Hintergrund noch wurde eine Besetzungsliste gecastet.

Wie „The Hollywood Reporter“ berichtet, sollen allerdings mehrere Quellen bestätigt haben, dass Verantwortliche bei HBO Max in „mehreren Verhandlungen mit potenziellen Autoren“ stehen sollen, „um verschiedene Ideen zu erkunden, die die beliebte Marke ins Fernsehen bringen werden“. Bei den ersten Treffen im frühen Stadium sollen dem Magazin zufolge „grobe Ideen“ debattiert worden sein.

Konkret bedeutet dies, dass eine neue „Harry Potter“-Serie noch nicht in den frühen Stadien einer Entwicklung oder eines Drehs ist, wie Warner Bros und HBO verlautbaren ließen – mögliche Pläne wurden nicht kommentiert.

Quelle: unilad.co.uk