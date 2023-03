Wer sich mal – aus welchen Gründen auch immer – so richtig alt fühlen wollte, erhält im Informationszeitalter jede Menge Gelegenheiten dazu. So wie diese, eher unschöne Liste: Junggebliebene Fans der Reihe „Harry Potter“ mussten in den letzten Jahren und insbesondere letzten Wochen (Stand dieses Artikels) einer ganzen Menge Schauspieler und vertrauter Gesichter ihrer liebsten Fantasy-Filmreihe Lebewohl sagen. Hier die Liste der Abschiede.

Insgesamt verstarben 24 Schauspieler des Franchises „Harry Potter“, zuletzt der hochbetagte Leslie Phillips. 2001 nahm die Reihe mit „Harry Potter und der Stein der Weisen“ ihren Anfang, handverlesen besetzt mit einigen der größten Schauspieler Großbritanniens. Darunter waren wahre Titanen. Richard Harris etwa, der am 25. Oktober 2002 verschied und den ersten Albus Dumbledore in zwei der Filme verkörperte. Danach übernahm Michael Gambon für die verbliebenen sechs Teile.

Der nächste Verlust war Robert Knox, der in „Harry Potter und der Halbblutprinz“ den Marcus Belby gab. Am 21. August 1989 geboren, wurde Knox tragisches Opfer einer Messerstecherei, als er am 24. Mai 2008 vor einer Londoner Bar seinen Bruder schützen wollte.

Ebenfalls 2008 verstarb die 1929 geborene Elizabeth Spriggs. Sie spielte in mehreren Teilen die Dicke Dame, ein Gemälde, welches im Aufenthaltsraum des Hauses Gryffindor hängt. Später übernahm Komikerin Dawn French die Rolle.

Timothy Bateson erblickte am 3. April 1926 das Licht der Welt und verließ diese 2009 wieder. Er verkörperte den alten Hauselfen Kreacher in „Harry Potter und der Orden des Phönix“.

Eine besonders kultverdächtige Figur ist der Busfahrer Ernie Prang, der am Steuer des rasenden Ritters sitzt. Verkörpert wurde er von Jimmy Gardner, der seit den 60ern als Schauspielveteran tätig war und sich davor im Zweiten Weltkrieg verdient gemacht hatte. Am 24. August 1919 geboren, verstarb er am 3. Mai 2010.

Der Vorgänger des berühmten Professors Dumbledore in Hogwarts war Armando Dippett. Gespielt wurde er vom 1918 geborenen Alfred Burke, der am 16. Februar 2011 verschied.

Den Gärtner der Familie des späteren Lord Voldemort verkörperte der Komiker Eric Sykes: Frank Bryce, so der Name des Charakters, wurde vorgeworfen, die Familie Riddle ermordet zu haben. Fans wissen, dass er es nicht war. Eric Sykes wurde am 4. Mai 1923 geboren und starb am 4. Juli 2012.

Ein besonders prominenter Charakter der Reihe ist Harrys Onkel Vernon Dursley. Der schnauzbärtige Wüterich wurde von dem respektierten Bühnenschauspieler Richard Griffiths (31. Juli 1947 bis 28. März 2013) verkörpert.

Den Charakter Elphias Doge spielte der 1935 geborene Peter Cartwright, der am 18. November 2013 verstarb. Danach wurde er durch den Schauspieler David Ryall ersetzt.

Ein Jahr später folgte ihm Roger Lloyd Pack (geboren am 8. Februar 1944), der den hochrangigen Vertreter des Ministeriums für Zauberei Barty Crouch Senior verkörperte. Pack starb am 15. Januar 2014.

Der gefährliche Kindermörder, Todesser und Werwolf Fenrir Greyback aus der Filmreihe wurde von dem am 12. Oktober 1963 geborenen Schauspieler Dave Legeno gespielt. Im Juli 2014 wurde seine Leiche im kalifornischen Death Valley von Wanderern gefunden.



Schauspieler Derek Deadman gab in der Reihe den Wirt Tom, der in der Winkelgasse seinen Pub Zum Tropfenden Kessel betreibt. Deadman war Charakterdarsteller. 1940 am 11. März geboren, brachte er es zu vier Jahrzehnten in der britischen Unterhaltungsindustrie. Er verstarb am 22. November 2014 an Diabetes-Komplikationen.

Elphias Doge wurde, wie bereits erwähnt auch von David Ryall verkörpert. Am 25 Dezember 2014 verstarb der am 5. Januar 1935 geborene Schauspieler.

2016 markierte den Verlust eines weiteren Hauptdarstellers: Der begnadete und weltbekannte Charakterdarsteller Alan Rickman hatte von nahezu allen Menschen geheim gehalten, dass er unter Krebs litt. Am 14. Januar 2016 ging Professor Severus Snape von seinen Fans. Action-Fans kennen Rickman etwa auch aus „Stirb Langsam“ oder „Robin Hood – König der Diebe“.

Die Figur des Blutigen Barons verkörperte der am 24. Januar 1930 geborene neuseeländische Schauspieler Terence Bayler. Er verstarb am 2. August 2016.

Einen Monat später, am 8. September 2016, starb Hazel Douglas. In „Harry Potter und die Heiligtümer des Todes Teil 1“ verkörperte sie die magische Historikerin Bathilda Bagshot.

Ein weiterer Star von Weltformat verstarb am 25 Januar 2017: Der am 22. Januar 1940 geborene John Hurt hatte ebenfalls in der Reihe mitgespielt. Hurt gab dort im Laufe einer mehr als fünf Jahrzehnte währenden, erfolgreichen Karriere, auch den Zauberstab-Hersteller Ollivander.

Ein weiteres lebendiges Gemälde ist in der Reihe Professor Everard. Gespielt wurde es von Sam Beazley, der am 29 März 1916 geboren wurde – und am 12. Juni 2017 im biblischen Alter von 101 Jahren starb.

Einen Monat später, am 3. August 2017, folgte ihm Robert Hardy nach. Der verdiente Schauspieler aus Rundfunk, Film und Theater trat als Zaubereiminister Cornelius Fudge auf den Plan. Hardy war am 29 Oktober 1925 geboren worden.

Ebenfalls international bekannt: Der Schauspieler Verne Troyer, den wohl alle Fans der „Austin Powers“-Reihe als Charakter des Mini Me kennen. In „Harry Potter und der Stein der Weisen“ verkörperte der kleinwüchsige Star den Kobold-Bankier Griphook aus Gringotts Zaubererbank. Troyer verstarb am 21. April 2018 mit 49 Jahren.

Am 20. Dezember 1966 wurde der britische Schauspieler Paul Ritter geboren, der aus mehreren Kinofilmen und dem britischen Fernsehen in seiner Heimat sehr bekannt war. Er spielte den Zauberer und Autoren Eldred Worple, erlag am 5. April 2021 einem Hirntumor.

Am 16. April 2021 ging Helen McCrory von uns. Die am 17. August 1968 geborene Schauspielerin, die Action- und Crime-Fans etwa auch aus der packenden Serie „Peaky Blinders“ als Figur der Polly kennen, verkörperte im Potter-Franchise die Narcissa Malfoy.

Der 14. Oktober 2022 sah den Tod einer weiteren Potter-Legende: Der weltbekannte und beliebte schottische Schauspieler Robbie Coltrane (geboren am 30. März 1950), der in der ganzen Reihe den ebenso gewaltigen wie kinderlieben Wildhüter Hagrid gab, ging von uns.

Am 7. November folgte ihm Leslie Phillips nach. Am 20. April 1924 wurde dieser Schauspieler geboren, der unter anderem in den beliebten „Carry On“-Komödien spielte, im Deutschen bekannt als die „Ist ja irre“-Reihe. Leslie Phillips war zwar nicht in mehreren Harry-Potter-Teilen zu sehen, wohl aber zu hören: Er lieh dem Sprechenden Hut seine Stimme.

