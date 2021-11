„Harry Potter“-Reunion: Zum Jubiläum kehren alle Stars noch mal zurück – Vor mittlerweile 20 Jahren lief die erste Verfilmung „Harry Potter und der Stein der Weisen“ in den Kinos ans –und damit auch ein bis heute anhaltender Hype. In den letzten zwei Dekaden haben die insgesamt acht Filme ein einmaliges Fantasy-Imperium geschaffen.

Auf Grundlage der erfolgreichen „Harry Potter“ Romane von Autorin J. K. Rowling, die zu einem weltweiten Kultphänomen wurde. Das 20-jährige Jubiläum gilt es natürlich gebührend zu feiern. Und so bringt HBO Max zur Freude aller Fans die „Harry Potter“-Stars noch einmal zusammen: Mit einem großen TV-Special, bei dem die Schauspieler gemeinsam auf die legendäre Film-Reihe zurückblicken werden.

Großer Fanservice mit Harry, Hermine und Ron

Beim TV-Rückblick „Harry Potter 20th Anniversary: Return to Hogwarts“ wird es zahlreiche Talkrunden geben – aber auch etliche Szenen von den Dreharbeiten, die gezeigt werden. Also alles, um ein tolles Rahmenprogramm gut zu füllen und somit für besten Fanservice zu sorgen. Nun freuen sich auch schon die „Harry Potter“-Stars auf das TV-Event.

So postete Hermine-Granger-Darstellerin Emma Watson bereits ein paar Worte inklusive eines besonderen Trailers, dass sie noch ein letztes Mal ihren Zeitumkehrer – das magische Stundenglas mit dem man die Zeit zurückdreht – herausholen wird. Man kann wohl davon ausgehen, dass die große Reunion der Stars ein bedeutsames TV-Ereignis werden wird, bei dem alle Fans begeistert in Erinnerungen schwelgen können.

Viele weitere Stars mit dabei

Neben Emma Watson sind natürlich auch Daniel „Harry Potter“ Radcliffe und Ron Weasley-Darsteller Rupert Grint zugegen. Darüber hinaus werden ebenfalls Helena Bonham Carter (Bellatrix Lestrange), Tom Felton (Draco Malfoy), Robbie Coltrane (Hagrid), Ralph Fiennes (Voldemort), Gary Oldman (Sirius Black), Bonnie Wright (Ginnie Weasley) und viele weitere an der TV-Reunion teilnehmen.

Um ordentlich auf das „Harry Potter“-Treffen einzustimmen, gibt es auch einen kurzen „Harry Potter 20th Anniversary: Return to Hogwarts“-Trailer. Ausgestrahlt wird das TV-Special am 1. Januar 2022 beim US-Streamingdienst HBO Max in den USA.

Recht sicher wird das große „Harry Potter“-Event auch hierzulande zu sehen sein. Jedoch gibt leider noch keine Informationen darüber, wann und wo dies der Fall sein wird.

Quelle: spiegel.de