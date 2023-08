Harry Potter Reunion: „Rückkehr nach Hogwarts“ endlich im Free-TV – Im November 2021 feierten Millionen Fans rund um die sagenhafte Zauberschule Hogwarts die große Reunion all ihrer so beliebten „Harry Potter“-Darstellerinnen und -Darsteller. Anlass des Zusammenfindens aller Stars war der 20. Geburtstag der ersten Verfilmung „Harry Potter und der Stein der Weisen“.

Das Ganze wurde mit einem Großevent unter dem Namen „Harry Potter 20th Anniversary: Return to Hogwarts“ gefeiert. Doch in den Genuss kamen nicht alle Fans. Nach der Kino-Premiere wurde die Jubiläumsdoku im Januar 2022 beim US-Streamingdienst HBO Max ausgestrahlt. In Deutschland folgte die Veröffentlichung nur im Pay-TV via Sky. Nun endlich wird die „Harry Potter“-Reunion auch allen Fans zugänglich gemacht.

Denn „Rückkehr nach Hogwarts - 20 Jahre Harry Potter“ kommt nun erstmals ins Free-TV. Wie der Sender Sat.1 offiziell bekannt gab, zeigt man das Megaevent am 26. August 2023 um 20:15 Uhr. Und nicht nur das: Als Bonus für alle Potter-Fans gibt es gleich im Anschluss an die Jubiläumsdoku mit „Phantastische Harry Potter Momente - Das große SAT.1 Spezial“ eine weitere „Harry Potter“-Dokumentation ab 22:30 Uhr beim Sender zu sehen.

Das sollten sich also alle Fans von Harry und Co. dick im Kalender notieren, denn hier ist ein magischer Abend garantiert. Im Doku-Special „Harry Potter 20th Anniversary: Return to Hogwarts“ blickt ein Großteil des Casts gemeinsam auf die legendäre Filmreihe zurück. Neben zahlreichen Talkrunden sind unter anderem auch etliche Szenen von den Dreharbeiten zu sehen. Neben Emma Watson (spielte die Hermione Granger) sind natürlich auch Daniel „Harry Potter“ Radcliffe und Ron-Weasley-Darsteller Rupert Grint zugegen.

Darüber hinaus sind Helena Bonham Carter (Bellatrix Lestrange), Jason Isaacs (Lucius Malfoy), Gary Oldman (Sirius Black), Ralph Fiennes (Voldemort), Tom Felton (Draco Malfoy), Robbie Coltrane (Hagrid), Bonnie Wright (Ginnie Weasley), Imelda Staunton (Dolores Umbridge), James Phelps (Fred Weasley), Oliver Phelps (George Weasley), Mark Williams (Arthur Weasley), Alfred Enoch (Dean Thomas), Matthew Lewis (Neville Longbottom), Evanna Lynch (Luna Lovegood), Ian Hart (Quirinius Quirrell) und Regisseur Chris Columbus bei der großen „Harry Potter“-Reunion zugegen.

Quelle: tvspielfilm.de