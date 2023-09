„Harry Potter“-Comeback: Alle Filme kommen noch mal ins Kino – Es gibt tolle Neuigkeiten für alle Potterheads, denn ab heute den 1. September 2023 startet das große „Harry Potter“-Comeback. Hierbei geht es in den Kinos noch mal zurück nach Hogwarts. Dort werden nämlich alle acht Filme aus den letzten zwei Dekaden des unvergleichlichen Fantasy-Imperiums abermals auf die große Leinwand gebracht.

Fans werden es sicherlich wissen, dass der heutige 1. September eine ganz besondere Bedeutung hat. Es ist sowohl in den Büchern als auch den Filmen jener Tag in den Sommerferien, an dem Harry versucht, vor seiner schrecklichen Adoptiv-Familie, den Dursleys, zu fliehen, um zurück in die Hogwarts-Schule für Hexerei und Zauberei und natürlich zu seinen Freunden zu kommen.

Acht Wochen lang „Harry Potter“ im Kino

Während dieser Tag heute von den Fans am Gleis Neundreiviertel des Londoner Bahnhofs King’s Cross gefeiert wird, erscheint hierzulande der allererste Film „Harry Potter und der Stein der Weisen“ noch mal in den Kinos. Das ist aber längst noch nicht alles, denn dies nur der Auftakt zu einem „Harry Potter“-Kino-Revival. So kommen, wie eingangs erwähnt, alle Filme ins Kino zurück. Genauer gesagt wird ab heute je ein Film pro Woche gezeigt – und zwar in allen CinemaxX-Kinos Deutschlands.

Tickets erhaltet ihr ab sofort im Vorverkauf. Erwachsene zahlen 4,99 Euro für ein Ticket und Kinder bis elf Jahre ab 3,99 Euro.

Nachfolgend findet ihr alle Filme und ihre Kinotermine:

„Harry Potter und der Stein der Weisen“ ab heute 01. September 2023

„Harry Potter und die Kammer des Schreckens“ am 10. September 2023

„Harry Potter und der Gefangene von Askaban“ am 17. September 2023

„Harry Potter und der Feuerkelch“ am 24. September 2023

„Harry Potter und der Orden des Phönix“ am 01. Oktober 2023

„Harry Potter und der Halbblutprinz“ am 08. Oktober 2023

„Harry Potter und die Heiligtümer des Todes: Teil 1“ am 15. Oktober 2023

„Harry Potter und die Heiligtümer des Todes: Teil 2“ am 22. Oktober 2023

Quelle: kino.de