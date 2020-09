Harpoon – Film-Kritik – Heute haben wir einen ganz besonderen Filmtipp für euch, nämlich einen überaus irren Mix aus tiefschwarzer Komödie und Horrorthriller. Herausgekommen ist ein Streifen, der weit entfernt vom Hollywood-Einheitsbrei nicht nur prächtig Filmgenres vereint, sondern auch herrlichen frischen Wind mit einer zackigen Story bringt.

Ein echtes Filmerlebnis, das beste Unterhaltung sowie Spannung verspricht, sobald hier zwei Männer und eine Frau in See stechen. In „Harpoon“ hat dieses Trio inklusive einer Harpune eigentlich nur einen entspannten Bootstrip geplant. Was zum entspannten Versöhnungsausflug auf dem Meer werden sollte, wird allerdings zum gnadenlosen Überlebenskampf, als der Motor des Bootes ausfällt.

Denn unter äußerster Anspannung kommen in dieser ausweglosen Lage die tiefen Risse in der Beziehung der Urlauber wieder zum Vorschein. Es dauert nicht lange, bis das Blut fließt und die Harpune eine unerwartete Verwendung findet. Die Plotidee an sich verspricht schon einiges an Kurzweil, was die Inszenierung des Ganzen dann bestätigt.

„Harpoon“ ist raffiniert in Szene gesetzt, weiß dabei als blutiger Thriller zu gefallen, aber auch als brutaler Horror-Streifen und obendrein eben auch als Komödie mit pechschwarzem Humor. Der FSK-18-Stempel ist hier übrigens gerechtfertigt, geht es doch alles andere als zimperlich zur Sache.

Hier gibt es einen Streifen, der sein ganz eigenes Ding dreht und somit einen tollen, sehr erfrischenden Genrebeitrag leistet. Der Film liefert Szenen, bei denen man wirklich das Grinsen nicht mehr aus dem Gesicht bekommt – er kann auf der anderen Seite aber auch extreme Spannung inmitten seines klaustrophobischen Szenarios erzeugen.

Richtig cool sind auch die Twists, führt „Harpoon“ den Zuschauer doch oftmals aufs Glatteis seiner eigenen Erwartungen. Hier ergeht auch ein Lob sowohl an die Regie als auch die Produktion, die aus geringen Mitteln das Maximum herausgeholt haben. Hinzu kommt dann noch ein guter Cast mit Darstellern, die ihren Charakteren wunderbare Ecken, Kanten und viele Schichten verleihen.

„Harpoon“ ist alles in allem ein grandioser, erfrischend kreativer Genremix mit einem Unterhaltungswert in alle Richtungen von 100 Prozent. Wer auf diese Art Film abfährt, bekommt hier ein kleines Meisterwerk spendiert!

Harpoon (Koch Media) – VÖ: 24. Sep. 20