Hannibal Lecter: Die Story hinter dem Serienkiller – Vor mittlerweile mehr als 30 Jahren wurde in dem ikonischen Psychothriller „Das Schweigen der Lämmer“ aus dem Jahre 1991 eine wahre Kultfigur der Filmgeschichte erschaffen. Die Rede ist natürlich vom Menschenfleisch liebenden, psychopathischen Serienmörder Dr. Hannibal Lecter. In dem düsteren Horrortrip hilft ausgerechnet er der FBI-Agentin Clarice Starling dabei, einen fiesen Frauenkiller zu finden.

„Das Schweigen der Lämmer“ mit Jodie Foster und Anthony Hopkins in seiner legendären Rolle als hochintelligenter, aber gemeingefährlicher Psychopath Hannibal Lecter, ist bis heute ein unvergessener Psychothriller. Ein wahrer Publikumsmagnet, dem nicht verwunderlich zwei weitere Streifen um Hannibal Lecter mit Anthony Hopkins folgten, nämlich „Hannibal“ (2001) sowie „Roter Drache“ (2002).

Begegnung in einem mexikanischen Gefängnis

Darüber hinaus gab es noch mit dem Film „Hannibal Rising“ sowie der Serie „Hannibal“ weitere Produktionen rund um den legendären Serienmörder. Was sich seither aber viele Fans fragen: Wie viel Wahrheit denn wirklich hinter der Filmfigur des Hannibal Lecter steckt. Denn die wahre Geschichte hinter dem mysteriösen Menschfleischesser basiert tatsächlich auf einem Serienmörder.

So lernte der damals noch als Journalist tätige Thomas Harris, seines Zeichens Autor von „Das Schweigen der Lämmer“, in einem mexikanischen Gefängnis Alfredo Ballí Treviño kennen. Dieser Mann tötete 1959 seinen Liebhaber, schnitt ihm die Kehle mit einem Skalpell durch, hackte ihn in Stück und vergrub im Anschluss daran dessen Leichenteile. Ein Killer, der aber darüber hinaus sagte, dass Manieren und Anstand sein höchstes Gut seien.

Von wegen Gefängnisarzt, ein Killer

Zu Beginn wusste Thomas Harris jedoch nicht, dass es sich bei Treviño um einen Gefangenen handelte. Er ging davon aus, dass er mit dem Gefängnisarzt sprechen würde. Sie unterhielten sich lange daher völlig ungezwungen. Erst später erfuhr er, dass er mit einem Killer gesprochen hatte. Eine Begebenheit, die Thomas Harris später für den Plot von „Das Schweigen der Lämmer“ nutzte.

Dass Treviño damals übrigens auf Harris eine gewisse Eleganz ausstrahlte, sollte später dann den Grundstein für Lecters Charakter legen. Darüber hinaus ließ sich Harris noch von weiteren Serienkillern inspirieren. Wie ihr seht: Ja, hinter der Filmfigur Hannibal Lecters steckt einiges an Wahrheit, was das Ganze noch wesentlich spannender macht.

Das Schweigen der Lämmer

Solltet ihr zu den Menschen gehören, die „Das Schweigen der Lämmer“ noch nie gesehen haben, aber nun auf dem Geschmack gekommen sind, nachfolgend die grobe Story in Kurzform: Die angehende FBI-Agentin Clarice (Jodie Foster) bekommt einen Spezialauftrag: Mit Hilfe des brillanten Psychiaters Hannibal Lecter (Anthony Hopkins) soll sie versuchen, einen Serienkiller zu fassen. Die Zeit drängt, denn „Buffalo Bill“ hat bereits ein neues Opfer in seiner Gewalt. Was das Team Starling/Lecter zu einem besonderen macht: Lecter ist selbst ein verurteilter Mörder mit kannibalistischen Neigungen.

