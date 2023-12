Hannibal Historienepos: Denzel Washington übernimmt Hauptrolle – Auch mit mittlerweile stolzen 68 Jahren ist Hollywood-Star und Fanliebling Denzel Washington nicht müde, immer neue Filmprojekte anzunehmen. Bekannt für seine eindrucksvollen Darstellungen in zahlreichen Filmen, tritt Washington nun in eine neue Ära seiner Karriere ein. Seine neueste Herausforderung? Die Rolle des karthagischen Feldherrn Hannibal.

Regisseur Ridley Scott, dessen aktueller Film „Napoleon“ gerade die Kinocharts anführt, bleibt dem Genre des Monumentalfilms auch im kommenden Jahr treu. Scott, dessen „Gladiator“ vor 23 Jahren das Historien-Kino wiederbelebte und dafür auch den Oscar in der Kategorie „Bester Film“ erhielt, bereitet sich nun auf den Start von „Gladiator 2“ vor. Der Film, der die Geschichte des Erfolgsfilms fortsetzt, hat bereits eine beeindruckende Besetzung, darunter Rückkehrer wie Derek Jacobi und Connie Nielsen sowie neue Gesichter wie Pedro Pascal und Paul Mescal.

Washington in der Rolle des Hannibal Barca

Denzel Washington, der bereits in „American Gangster“ unter Scotts Regie stand, wird in „Gladiator 2“ ebenfalls zu sehen sein. Washington, der für seine Rollen in modernen Filmen bekannt ist, betritt mit dieser Rolle Neuland. Er spielt einen ehemaligen Gladiator, der seine Freiheit erlangt hat und nun als reicher Mann lebt, der jedoch immer noch Groll gegen das Imperium hegt. Washingtons Engagement im antiken Epos endet hier jedoch nicht.

In seinem nächsten Film, der von Netflix produziert wird, übernimmt er die Rolle des Hannibal Barca.

Dieser legendäre karthagische Feldherr forderte das Römische Reich heraus und brachte es beinahe zu Fall. Antoine Fuqua, der bereits mit Washington in Filmen wie „Training Day“ und der „Equalizer“-Trilogie zusammengearbeitet hat, führt Regie. Das Drehbuch stammt von John Logan, der auch das Skript für „Gladiator“ schrieb.

Schlachten des Zweiten Punischen Kriegs

Die Geschichte Hannibals ist im Kino bisher selten erzählt worden. Die meisten assoziieren den Namen eher mit dem fiktiven Kannibalen Hannibal Lecter als mit dem historischen General. Vin Diesel versuchte über 15 Jahre lang erfolglos, einen Film über Hannibal zu realisieren. Auch Washington war schon vor über 20 Jahren für die Rolle im Gespräch, entschied sich damals jedoch dagegen.

Fuquas Film über Hannibal wird sich auf die berühmtesten Schlachten des Zweiten Punischen Kriegs konzentrieren, die zwischen 218 und 201 v. Chr. stattfanden. Wann genau die Dreharbeiten beginnen, ist noch unklar. „Gladiator 2“ mit Denzel Washington soll indes am 21. November 2024 in die Kinos kommen.

Quelle: Filmfutter