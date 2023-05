Hammerharte Jungs: Kultfilm bekommt nach 21 Jahren eine Fortsetzung – Wenn Deutschland ein Filmgenre besonders gut kann, dann sind es Komödien. So wie die Teen-Kult-Komödie „Harte Jungs“ aus dem Jahre 2000 mit unter anderem dem damals noch blutjungen Axel Stein. Aufgrund des großen Erfolges gab es zwei Jahre später mit „Knallharte Jungs“ eine Fortsetzung, die nicht weniger erfolgreich war. Nun, satte 21 Jahre später, werden die harten Kerle noch mal wiederbelebt.

Mit einem Spin-off zu den beiden deutschen Komödien-Hits der 2000er. Der kommende Ableger trägt den Titel „Hammerharte Jungs“ und es ist bereits ein Trailer dazu vorhanden. Fans wird es zudem freuen, dass mit Axel Stein sowie Diana Amft zwei Stars von damals wieder mit dabei sein werden. Wie schon bei „Knallharte Jungs“ zeichnet auch für das Spin-off„Hammerharte Jungs“ Granz Henman sowohl für das Drehbuch als auch die Regie verantwortlich.

Wenn Penis und Vagina Bedürfnisse anmelden

Der Plot im kommenden Ableger legt hierbei die Geschichte von einst neu auf. Im Fokus stehen die beiden Teenies Charly und Paula. Sie haben es in der Schule alles andere als leicht. Aber zumindest können sie sich immer aufeinander verlassen. Doch dann beginnen Charlys Penis, aber auch Paulas Vagina plötzlich, ihre Bedürfnisse mitzuteilen. So geht es für die beiden Jugendlichen um mehr als ihren Status am Gymnasium.

Auch ihre langjährige Freundschaft steht auf dem Spiel, denn ihre Genitalien haben anderes im Sinn. Inmitten schmerzlicher Schulintrigen und ausschweifender Partys entdecken Charly und Paula ihre natürlichen Bedürfnisse. Sie erkennen, dass ihre Körper viel schöner sind und hinter ihrer Beziehung viel mehr steckt, als sie dachten.

Wer also die beiden Vorgänger kennt, den wird dieser schlüpfrige Spaß-Plot wenig verwundern. Die Rolle von Charly wird übrigens Schauspieler Tobias Schäfer übernehmen, Cosima Henman die von Paula. Wer Bock auf „Hammerharte Jungs“ hat, kann sich den 24. Mai 2023 vormerken, denn dann soll das Spin-off beim Streaming-Dienst Netflix erscheinen.

Quelle: moviepilot.de