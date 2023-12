Halo: Trailer zur neuen Staffel der Videospieladaption – Die Welt des Ego-Shooter-Klassikers „Halo“ hat seit dessen Debüt im Jahr 2001 eine beeindruckende Entwicklung durchlaufen. Ursprünglich als First-Person-Shooter von Bungie entwickelt und später von Microsofts Xbox Game Studios übernommen, hat sich die Reihe durch die Hand von 343 Industries zu einer umfangreichen und detaillierten Erzählwelt entwickelt.

Diese Entwicklung hat dafür gesorgt, dazu eine ganze Serie zu machen. Mit Erfolg, gibt es bekanntlich sogar eine zweite Staffel zu „Halo“. Und zu der Serienfortsetzung wurde nun auch zur Freude aller Fans, der erste Trailer veröffentlicht. Die erste Staffel von „Halo“, die im März 2023 bei Paramount+ Premiere feierte, setzte neue Maßstäbe für den Dienst, der mit der Serie beeindruckende Streaming-Zahlen erzielte.

Trotz Kritik treue Anhängerschaft

Trotz eines gemischten Echos von Fans und Kritikern, was sich in einer Publikumsbewertung von 52 Prozent auf Rotten Tomatoes niederschlug, hat die Serie eine treue Anhängerschaft gewonnen. Mit einem Budget von geschätzten 90 Millionen US-Dollar, wie „Variety“ berichtet, präsentiert sich „Halo“ als ein Projekt, das sowohl in finanzieller als auch in kreativer Hinsicht ambitioniert ist. Die neue Staffel der „Halo“-Serie verspricht, die Geschichte rund um den Konflikt zwischen dem UNSC (United Nations Space Command) der Menschen und dem Allianz-Imperium fortzusetzen.

Der erste Trailer, der auf der Comic-Con Experience (CCXP) in São Paulo enthüllt wurde, zeigt packende Szenen dieses intergalaktischen Konflikts. Im Zentrum steht natürlich der Master Chief John-117, dargestellt von Pablo Schreiber, und seine Spartaner, die sich der Herausforderung einer anrückenden Horde stellen müssen. Showrunner Kyle Killen und Steven Kane stehen nun jedenfalls vor der Herausforderung, die Geschichte klug weiterzuentwickeln.

Fans der „Halo“-Serie können sich auf den 8. Februar 2024 freuen, wenn die zweite Staffel auf Paramount+ startet.

