Halloween TV-Tipp: Steven Spielberg lässt seine kultigen Monster los – Man muss kein großer Filmkenner sein, um den Einfluss von „Gremlins – Kleine Monster“ zu erkennen. Seit seiner Veröffentlichung im Jahr 1984 hat dieser Film die Massen begeistert und bleibt auch heute noch ein Kult-Klassiker.

Unter der Regie von Joe Dante und produziert von Steven Spielberg, bietet der Film eine einzigartige Mischung aus Horror, Komödie und Fantasy, die ihn zu einem der unvergesslichen Filme der 80er Jahre gemacht hat. Zum Plot: Der Film erzählt die Geschichte eines jungen Mannes namens Billy, der von seinem Vater ein seltsames, flauschiges Tier namens Mogwai geschenkt bekommt. Obwohl diese kleinen Kreaturen anfangs harmlos erscheinen, hat der Film eine klare Botschaft: Breche die Regeln nicht.

Füttere Monster nicht nach Mitternacht

Füttere sie nicht nach Mitternacht, halte sie von Wasser fern und meide helles Licht. Wenn diese Regeln nicht befolgt werden, verwandeln sich die Mogwais in die titelgebenden Gremlins, kleine Monster, die jede Menge Chaos anrichten. Was „Gremlins – Kleine Monster“ von anderen Filmen seiner Zeit unterscheidet, ist die ausgezeichnete Verwendung von praktischen Effekten. Die Gremlins wurden von Chris Walas designt, der später für seine Arbeit an „Die Fliege“ einen Oscar gewann.

In einer Zeit, in der CGI noch in den Kinderschuhen steckte, überzeugte der Film durch sein handwerkliches Können. Es ist schwer zu leugnen, dass „Gremlins – Kleine Monster“ einen bleibenden Eindruck in der Popkultur hinterlassen hat. Von der Vermarktung von Gremlins-Spielzeug bis hin zu diversen Parodien und Anspielungen in anderen Medien – der Einfluss dieses Films ist auch fast vier Jahrzehnte später noch spürbar.

Selbst heute finden sich in vielen Haushalten Plüschtiere der liebenswerten Mogwais. Heute Abend am 31. Oktober 2023 und das pünktlich zum Halloween-Fest könnt ihr „Gremlins – Kleine Monster“ um 23:50 Uhr im Free-TV auf Kabel Eins sehen.