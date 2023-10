„Halloween Trilogy“ – Film-Kritik – Fans der ikonischen Horrorreihe um den fetzigen Slasher-Konflikt zwischen Michael Myers und seiner ewig Gejagten Laurie Strode kommen nun voll auf ihre Kosten: Denn die „Halloween Trilogy“ ist endlich für das Heimkino auf Blu-ray und DVD verfügbar. Der Nervenkitzel, der bereits die Kinoleinwände erobert hat, findet nun seinen Weg in seiner Gesamtheit in die Wohnzimmer.

Regisseur David Gordon Green hat es dabei geschafft, die Slasher-Saga mit den Filmen „Halloween“, „Halloween Kills“ sowie „Halloween Ends“ in einem fesselnden Finale erfolgreich abzuschließen. Das Ende dieser Reihe hält viele Überraschungen bereit, welche die Spannung bis zum Schluss hochhalten. Die Trilogie erscheint natürlich passend zum kommenden Halloween-Fest Ende Oktober, um sich alle drei „Halloween“-Filme zu Hause auf dem Sofa anzuschauen.

Doch nicht nur das: Die „Halloween Trilogy“ beinhaltet auch besten Fan-Service, gibt es doch reichlich Bonusmaterial. Alle Extras dieses Dreierpacks haben wir euch am Ende des Artikels aufgelistet. Die Trilogie ist aber nicht nur ein Muss für jeden Fan der Reihe, sondern auch für alle, die sich für hochwertiges Horrorkino interessieren.

Wer die nervenaufreibenden Konflikte zwischen Michael Myers und Laurie Strode noch nicht erlebt hat oder sie erneut durchleben möchte, sollte sich diese Gelegenheit nicht entgehen lassen. Wer die Reboot-Trilogie um Michael Myers und Laurie Strode noch nicht gesehen hat, erhält nachfolgend eine kurze Story-Reise in die drei Filme.

Die Filme der Trilogie im Überblick

„Halloween“ (2018)

Die Trilogie startet mit dem Film „Halloween“, in dem die berühmte Jamie Lee Curtis in ihrer ikonischen Rolle zurückkehrt. Das Katz-und-Maus-Spiel zwischen ihr und dem maskierten Psychopathen Michael Myers wird erneut entfacht. Nach Jahrzehnten des Entkommens muss sie sich ihm ein letztes Mal stellen.

„Halloween Kills“ (2020)

Im zweiten Kapitel, „Halloween Kills“, setzt Michael Myers seinen tödlichen Amoklauf fort. Diesmal ist nicht nur Laurie in Gefahr; ihre Tochter Karen und Enkelin Allyson machen sich ebenfalls auf die Jagd nach ihm. Mit einer aufgebrachten Menge hinter sich, wird in diesem Film versucht, den Horror endgültig zu stoppen. Der Satz „Das Böse stirbt heute Nacht“ treibt die Einwohner von Haddonfield an, gegen die Schreckensfigur vorzugehen.

„Halloween Ends“ (2021)

Der letzte Teil der Trilogie, „Halloween Ends“, bringt die epische Auseinandersetzung zwischen Laurie Strode und Michael Myers zum Abschluss. Nach einer vierjährigen Pause taucht Michael wieder auf, und Laurie muss sich ihm in einer letzten, tödlichen Konfrontation stellen. Dieser Teil der Reihe überrascht durch unerwartete Wendungen und schließt das Kapitel einer der einflussreichsten Horrorreihen aller Zeiten.

Bonusmaterial

Halloween

- Unveröffentlichte und erweiterte Szenen

- Zurück in Haddonfield: Das Making of von "Halloween"

- Die Original-Scream-Queen

- Der Klang der Angst

- Die Reise der Maske

- Das Vermächtnis von "Halloween"

Halloween Kills

- Gag Reel

- Unveröffentlichte und erweiterte Szenen

- Haddonfields offene Wunden

- Das Killerteam

- Die Werte der Familie Strode

- Die Veränderungen von 1978

- Die Macht der Angst

- Audiokommentar zum Film mit Regisseur und Co-Autor David Gordon Green und den Stars Jamie Lee Curtis und Judy Greer

Halloween Ends

- Unveröffentlichte und erweiterte Szenen

- Final Girl

- Kein Ort wie Haddonfield

- Gag Reel

- Das Ende von "Halloween"

- Eine andere Bedrohung

- Visionen des Terrors

- Seltsame Todesfälle

- Filmkommentar mit Regisseur und Crew

Halloween Trilogy als Blu-ray, DVD sowie als limitiertes 4K Ultra HD Steelbook im Metall-Schuber. (Universal Pictures Germany) – VÖ: 12. Okt. 23