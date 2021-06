Halloween Kills: Trailer zum kommenden Slasher – Unter Slasher-Fans gilt sie nicht ohne Grund als filmische Legende: Die Reihe „Halloween“ rund um den Killer mit der Kirk-Maske: Michael Myers. 2018 brachte man mit „Halloween“ eine Fortsetzung der Reihe mit Serien-Ikone Jamie Lee Curtis in die Kinos, der Film spielte mehr als eine Viertelmilliarde US-Dollar ein. Nun steht mit „Halloween Kills“ ein Nachfolger zu dem Erfolg für den Herbst bereit – und hier ist der erste Trailer.

Um die Handlung von „Halloween Kills“ ausführen zu können, sind ein paar Spoiler zur 2018er-Version unvermeidlich. Der letzte Absatz wird keine Details enthalten, scrollt/wischt also dorthin, wenn ihr nur den Erscheinungstermin für den neuen Streifen erfahren wollt. Für den Rest hier die Handlung von „Halloween Kills“, die direkt nach dem Vorgänger ansetzt:

Es geht zurück zu den Strodes

Einmal mehr also zu der Familie, für die das Grauen in den 80ern begann. Nur Minuten, nachdem Laurie (Curtis) mit ihrer Tochter Karen (Judy Greer) und deren Tochter Allyson (Andi Matichak) aus jenem Haus floh, in dessen Keller Michael Myers in einem Käfig den vermeintlichen Feuertod stirbt, geht es ins Krankenhaus. Myers hat Laurie übel zugerichtet, die Ärzte kämpfen um ihr nacktes Leben.

Doch Michael entkommt dem Feuerkäfig – und setzt sein Metzgerhandwerk wie zu erwarten fort. Laurie muss sich trotz ihrer schweren Verletzungen vom Krankenlager erheben und den Kampf gegen das Maskenmonster einmal mehr aufnehmen – und diesmal soll ihr Mut ganz Haddonfield inspirieren. Eine Bürgerwehr bildet sich, um das Thema Michael Myers ein für alle Mal zu beenden … Nur: Ist Myers noch ein Mensch, oder transzendiert sein Böses?

Blumhouse mit am Ruder

Die Horror-Schmiede Blumhouse hat zusammen mit Miramax und Universal an „Halloween Kills“ geschraubt, entsprechend hoch dürften die Erwartungen für den neuen Auftritt des Maskenkillers sein. Einmal mehr hat David Gordon Green Regie geführt, wie auch beim 2018er „Halloween“. So alles gut geht, wird „Halloween Kills“ am 15. Oktober die Kinos mit Kunstblut.