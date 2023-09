Halloween: Horror-Haus aus dem Kult-Slasher steht zum Verkauf – Mittlerweile gab es in der Vergangenheit einige Kultstätten aus diversen Film- und Serien-Hits, die Fans käuflich erwerben konnten. Vor allem jene aus den ganzen Horror-Klassikern verströmen da einen ganz besonderen Reiz. So stand beispielsweise das ikonische Anwesen aus „Amityville Horror – Eine wahre Geschichte“ zum Verkauf, so wie auch das Zuhause von Ghostface-Killer Stuart Macher aus „Scream“.

Das Haus aus Wes Cravens Horror-Klassiker „A Nightmare on Elm Street“ in der berühmt-berüchtigten 1428 Elm Street wechselte ebenfalls seine Besitzer. Kostete das „Freddy Krueger“-Anwesen damals 3,25 Millionen US-Dollar, können Horror-Fans nun zu einem wesentlich „günstigeren“ Kurs ein ikonisches Haus aus einem anderen Klassiker erwerben. Die Rede ist vom Horror-Haus aus John Carpenters Kult-Slasher „Halloween – Die Nacht des Grauens“.

Es ist das legendäre Haus, in dem Laurie Strode (Jamie Lee Curtis) lebte und dort Besuch von Killer-Ikone Michael Myers bekam. Das Haus steht natürlich nicht in Haddonfield, das bekanntlich nur eine fiktive Stadt ist, sondern im wahren Leben in South Pasadena im Bundesstaat Kalifornien. Das potenzielle neue Eigenheim soll indes für einen Preis von rund 1,8 Millionen US-Dollar verkauft werden. Zuvor war das „Halloween“-Haus seit drei Generationen im Besitz einer Familie.

Es hat sich im Laufe der Jahre seit der Veröffentlichung des Kult-Slashers im Jahre 1978 jedoch einiges am Haus verändert und es wurde in drei separate Wohneinheiten aufgeteilt. Das gesamte Grundstück beläuft sich insgesamt auf 2640 Quadratmeter. Wer einen Blick in das „Halloween“-Haus werfen will, kann dies per Virtual Tour HIER tun. Wer Interesse an dem Objekt hat, gelangt HIER zur offiziellen Wohnungsanzeige.

