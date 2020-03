Halloween Haunt – Film-Kritik – Gewollt oder ungewollt haben Filmfans aktuell jede Menge Zeit, ihre Freizeit zu Hause zu gestalten. Da kommt für alle Fans von Horror und Slashern genau das passende Abendprogramm auf Blu-ray und DVD um die Ecke. Nämlich der neue Slasher „Halloween Haunt“ aus der Feder der „A Quiet Place“-Autoren sowie von Produzent und Horror-Mastermind Eli Roth („Cabin Fever“, „Hostel“).

Herausgekommen ist ein wahrer Terror-Trip durch das Spukhaus-„Halloween Haunt“, der die volle Ladung Slasher-Horror mitbringt. Das natürlich inklusive hohem Scream-Grad. In „Halloween Haunt“ geht es in ein Spukhaus, das sich als schreckliche Geisterbahn entpuppt, in der sich nicht schnöde gegruselt wird, sondern ums nackte Überleben gebangt werden muss. Doch davon ahnen die Besucher natürlich anfänglich nichts. Alles beginnt damit, dass die Studentin Harper und ihre Freunde an Halloween auf das Spukhaus stoßen.

Genau am gruseligsten Tag des Jahres so eine unheimliche Entdeckung zu machen, das wirkt für die Gruppe wie eine Einladung, sich auf dieses Haus einzulassen. Also geben alle am Eingang ihre Handys ab und der Spaß kann losgehen. Die ersten „gruseligen“ Attraktionen können die Jugendlichen nicht beeindrucken, doch bald werden sie eines Besseren belehrt. Schon an der nächsten Station wird ein Mädchen grausam gefoltert – oder doch nicht?

Die Freunde sind sich nicht einig, ob hier nicht eher überzeugende Schauspieler am Werk sind. Je tiefer sie in das Haus vorrücken, desto mehr bemerken sie, dass sie dem Spuk nicht mehr entfliehen können. In der Hoffnung, irgendwann doch einen Ausweg zu finden, haben sie keine andere Wahl, als sich weiter auf das mörderische Experiment einzulassen. Wie viele von ihnen können den tödlichen Räumen entfliehen?

„Halloween Haunt“ ist ein wunderbarer Horror-Slasher, spannend inszeniert und mit pointierten Schockmomenten. Ebenfalls punktet die durchweg unheilvolle Atmosphäre, die den Zuschauer gebannt vor der Mattscheibe sitzenlässt. Hier wird euch ein fesselnder Horrortrip geboten, der seit langer Zeit mal wieder frischen Wind ins Slasher-Genre bringt. Also zieht ein Ticket – und rein in die Spukhaus-Geisterbahn „Halloween Haunt“!

Halloween Haunt (Splendid Film/WVG) VÖ: 27. Mrz. 20