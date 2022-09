Halloween Ends: Trailer zum epischen Slasher-Finale – Bald ist es so weit und die 2018 von Regisseur David Gordon Green ins Leben gerufene Fortsetzungs-Slasher-Trilogie endet mit dem großen Finale „Halloween Ends“. Um die Wartezeit auf das kommende Kino-Highlight zu verkürzen, gibt es nun den finalen Trailer zu sehen.

Und der macht richtig Lust auf den Slasher-Endkampf zwischen dem maskierten Serienkiller aus Haddonfield, Michael Myers, und seiner ewig Gejagten Laurie Strode. So wie es der Trailer bereits vermuten lässt, scheint man auch im letzten Akt den blutigen Pfad des Slasher-Fests beibehalten zu haben. Doch das sich das im epischen Finale ändern würde, davon war ohnehin nicht auszugehen.

Zeitsprung im großen Slasher-Finale

Schließlich ließ es Haddonfields Albtraum Nummer eins in den ersten beiden Streifen „Halloween“ und „Halloween Kills“, exorbitant brutal krachen. Im „Halloween Ends“ wird es indes einen Zeitsprung von insgesamt vier Jahren zum vorigen Teil geben. Laurie Strode lebt mit ihrer Enkelin Allyson zusammen und steht kurz davor, ihre Memoiren zu beenden.

Seit den Vorfällen in „Halloween Kills“ hat man von Michael Myers weder gehört noch gesehen. Laurie versucht, ihre Angst und die Wut endlich hinter sich zu lassen. Das alles endet jäh, als ein junger Mann beschuldigt wird, einen Jungen beim Babysitten getötet zu haben. Das reißt nicht nur alte Wunden auf, sondern zieht auch eine Spirale der Gewalt nach sich.

Der „Halloween“-Cast

Im großen „Halloween“-Finale gehören neben Urgestein Jamie Lee Curtis auch Will Patton, James Jude Courtenay, Nick Castle, Kyle Richards, Omar Dorsey und Michael O'Leary zum Cast. „Halloween Ends“ erscheint im Herbst am 13. Oktober 2022 in den deutschen Kinos.

Quelle: blairwitch.de