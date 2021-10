Halloween: Die 70 besten Horror-Filme zum Streamen – Mitten im Herbst ist nun die schönste Jahreszeit gekommen, um sich abends vor dem TV zu gruseln. Neben den immer dunkler werdenden Tagen im Jahr gibt es zudem noch das Halloween-Fest, das Ende Oktober grüßt. Passend dazu haben wir uns durch die Film-Archive der Streaming-Giganten Netflix, Amazon Prime Video und Disney+ gewühlt, und euch die besten Schocker und Grusler herausgesucht.

Damit steht eurem nächsten Horror-Filmabend in der Halloween-Zeit nichts mehr im Wege – mit all den Klassikern und Mega-Hits. So warten auf euch so Genre-Kracher wie „Conjuring“, „Der Babadook“, „Insidious“, „Shining“, „The Blair Witch Project“ oder All-Time-Klassikern wie „Das Omen“ und Kult-Slasher Michael Meyers in „Halloween“.

Nachfolgend findet ihr die 70 besten Horror-Filme – und auf welcher Streaming-Plattform sie angeboten werden – in alphabetischer Reihenfolge: