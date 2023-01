H4Z4RD: Splatter-PS-Actioner lässt Fast & Furious vergessen – Die PS-Action-Reihe „Fast & Furious“ hat mit all ihren Streifen wahrlich Filmgeschichte geschrieben. Mit „Fast X“ erscheint am 18. Mai 2023 der mittlerweile zehnte Teil in den deutschen Kinos. Doch nun kommt mit „H4Z4RD“ vom belgischen Regisseur Jonas Govaerts („Camp Evil“) eine wahrlich abgedrehte und in allen Bereichen völlig entfesselte Antwort auf „Fast & Furious“.

Eine durchgeballerte Action-Komödie für alle Filmfans, denen „Fast & Furious“ schon immer zu weich war. Bereits der Trailer zu „H4Z4RD“ zeigt euch den wilden Themenmix, der euch in diesem Film erwartet. Denn hier treffen temporeiche PS-Action auf brutale Gewalt, Sex, Drogen und jede Menge ultrablutigen Party-Spaß.

Splatter-Action-Komödie mit dickem Augenzwinkern

Hinzu kommt der unvergleichlich krude belgische Humor. In der Splatter-Action-Komödie „H4Z4RD“ dreht sich alles um den Top-Fahrer Noah. Eigentlich hatte er nur vor, eine gemütliche Tour mit seinem Cousin zu machen, der gerade erst aus dem Gefängnis entlassen wurde. Doch aus dem chilligen Herumcruisen wird schnell ein blutiges Schlachtfest, als die beiden auf ein paar Gangster treffen.

Es dauert nicht lange, da gibt es Tote und der Asphalt wird mit Blut getränkt. Ihr merkt schon, Regisseur Jonas Govaerts zielt mit „H4Z4RD“ auf Filmspaß und absolut nicht ernst gemeinte Action-Wuchtbrumme. Hier gibt es das volle Programm von wilden Exzessen und Verfolgungsjagden, über Explosionen bis hin zu einer Container-Ladung Blut.

Hoffnung auf Heimkino-Release

Bei allem stehen sichtlich Spaß und Unterhaltung im Vordergrund. Also ein guter abgedrehter Streifen, um das Hirn auszuschalten und sich mit reichlich Kurzweil einen launigen Abend zu machen. Leider ist noch nicht bekannt, wann man „H4Z4RD“ in Deutschland zu Gesicht bekommen wird.

In Belgien startet der Splatter-PS-Actioner bereits im Juli 2022 in ausgewählten Kinos. Daher ist es fast sicher: Sollte „H4Z4RD“ hierzulande erscheinen, wird das wohl im Heimkino auf DVD und Blu-ray oder bei einem Streaming-Anbieter sein.

